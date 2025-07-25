الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة في مشوارها الفني، أكدت الفنانة سلوى عثمان تعاقدها مع فريق عمل مسلسل ولاد الأبالسة و المسلسل يسلط الضوء على شخصيات متنوعة وينقل تجارب حقيقية من الحياة الشعبية، حيث تجسد سلوى شخصية الأم الإيجابية التي تمثل دعماً كبيرا لأولادها وتبرز في صميم القصة.

سلوي عثمان تفتح قلبها حول تجاربها في أحدث أعمالها الدرامية الجديدة بدون ذكر التفاصيل

عبرت عثمان في تصريح خاص عن تحديها في هذا الدور، مشيرة إلى أن الشخصية ليست معقدة ولكنها تمثل ثباتًا في وعي الجمهور كما أكدت أنها واثقة من قدرتها على إثبات نفسها في ظل الزخم الكبير للأعمال الدرامية ويأتي دورها في المسلسل في وقت يشهد فيه الوسط الفني منافسات قوية وتوجهات جديدة.

وبالإضافة إلى المشاركة في مسلسل ولاد الأبالسة، تدخل سلوى عالم الغناء بالتعاون مع الرابر كوك في أغنية جديدة تحمل اسمها، والتي تعكس تاريخها الفني الطويل والأغنية تمزج بين الإبداع الفني والتعبير الجريء، حيث تتحدث سلوى عن تجربتها وكيف ساهمت دموعها في تشكيل شخصياتها.

ورغم انشغالها بالأعمال الجديدة، تواصل سلوى عثمان تحقيق النجاح في أعمالها الدرامية السابقة مثل حكيم باشا وسيد الناس وإن سلوى تثبت دائمًا أنها فنانة فريدة تؤمن بعمق الأداء وبأن الإبداع الحقيقي لا يحتاج إلى ضجيج لتحقيق تأثيره.