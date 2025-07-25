الرياض - كتبت رنا صلاح - شوقت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها لأحدث أعمالها السينمائية بعنوان “روكي الغلابة”، والذي من المقرر أن يعرض في جميع سينمات مصر يوم 30 يوليو الجاري وتفاعل الجمهور مع إعلانها عن الفيلم الذي يحمل طابعاً كوميدياً اجتماعيًا، حيث أكدت أنها ستظهر بشخصية جديدة ومميزة تتوقع أن تلاقي تفاعلاً واسعاً.

دنيا سمير غانم تثير حماس الجمهور مع فيلمها الجديد “روكي الغلابة” المنتظر بشغف

تم نشر البوسترات الفردية لأبطال العمل عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، حيث علقت قائلةً: “باقي من الزمن 7 أيام، روكي الغلابة يوم 30 يوليو” هذا الإعلان أثار حماس المتابعين الذين يترقبون تفاصيل أكثر عن الفيلم ومغامراته الكوميدية.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية دنيا، فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وتعمل كالبودي جارد الخاص بالشخصية التي يلعبها محمد ممدوح يتضمن الفيلم مواقف كوميدية تجمع بين الشخصيتين، مما يجعل من المتوقع أن يقدم تجربة سينمائية ممتعة للجمهور.

يضم “روكي الغلابة” مجموعة من الوجوه المعروفة في عالم الفن مثل محمد ثروت وسلوى عثمان، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف من بينهم أحمد سعد وأوس أوس الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج أحمد الجندي، ما يجعل من المتوقع أن يكون هناك تعاون فني متميز.

في وطننا الفني الذي يسمو بأفكاره وأعماله، يبدو أن “روكي الغلابة” سيكون إضافة جديدة تسرق الأنفاس وتترك بصمة في قلوب المشاهدين، ما يجعل الانتظار لهذا الفيلم مثيرًا للإهتمام.