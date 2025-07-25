نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. محطات فنية هامة في حياة فاروق الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019، عن عمر يناهز الـ 67 عاما، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الناجحة والخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم “دوت الخليج الفني” خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية له.

فاروق الفيشاوي

مشوار فاروق الفيشاوي الفني



بدأ فاروق دراسته في كلية الطب وانتقل بعد ذلك إلى كلية الآداب. وبفعل شغفه الكبير بالتمثيل، قرر ترك دراسته في السنة الثالثة والانضمامإلى المعهد العالي للفنون المسرحية. نجح في التخرج في زمن كانت الساحة الفنية تعج بالنجوم، حيث بذل جهدًا كبيرًا لإثبات وجوده وموهبتهبينهم. تميزت أدواره بالتنوع بين الشر والخير، مما جعله يبرز وسط هؤلاء النجوم.

وفي بداياته، اتجه فاروق الفيشاوي إلى المسرح حيث قدم عدة مسرحيات من بينها "عيني في عينك"، "البرنسيسة"، "الرجل الصعيدي"،"فرسان آخر زمن"، "شباب امرأة"، "الناس اللي في التالت"، وغيرها.

وشارك أيضًا في عروض الإذاعة بأدوار أولى، حيث أظهر موهبته في دور الصحفي الانتهازي محفوظ عجب في مسلسل "دموع صاحبةالجلالة"، الذي عُرض عبر الإذاعة بناءً على قصة موسى صبري. انتقل بعد ذلك إلى التليفزيون وشارك في مسلسل "حصاد العمر" معالفنان محمود المليجي. وكانت الانطلاقة الفنية الحقيقية بمسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، حيث نال إعجابًا كبيرًا.

أعمال فاروق الفيشاوي في السينما



ومن أبرز أعماله في السينما: حنفي الأبهة، غدا سأنتقم، المرأة الحديدية،الجراج، اغتصاب، لعبة الكبار، كشف المستور، اليتيم والذئاب، امرأة هزت عرش مصر، المشبوه،رجل له ماضي، غرام وانتقام بالساطور، وغيرهم.

أعمال فاروق الفيشاوي في الدراما

ومن أبرز أعماله في الدراما: مسلسل أرض النفاق مع النجم الكبير فؤاد المهندس، مسلسل على باب زويلة مع الفنانة صفاء ابو السعود، مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا مع الفنان القدير عبد المنعم مدبولي والفنان يحيي الفخراني، قصر العشاق، شمس الأنصاري، ليلة القبض على فاطمة، وغيرهم.