دنيا سمير غانم تشوق الجمهور لأحدث أعمالها السينمائية "روكي الغلابة"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأحدث أعمالها السينمائية، والتي تحمل اسم "روكي الغلابة"، والمقرر عرضه يوم 30 يوليو الجاري.

ونشرت دنيا سمير غانم البوسترات الفردية لأبطال العمل، وعلقت عليهم، قائلة: "باقي من الزمن 7 أيام، روكي الغلابة يوم 30 يوليو بجميع سينمات مصر".

قصة فيلم روكي الغلابة





وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.



أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة

فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.