نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الحاوي» الذي سحر الجماهير... في ذكرى وفاة فاروق الفيشاوي محطات لا تُنسى في حياته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مثل هذا اليوم من عام 2019، ودّع الوسط الفني العربي واحدًا من أبرز رموزه، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، الذي ترك بصمة لا تُمحى في السينما والدراما والمسرح المصري، ورغم مرور ست سنوات على رحيله، لا تزال ذكراه حاضرة في وجدان محبيه، وصور أدواره محفورة في الذاكرة الجمعية لجمهور الفن العربي.

في هذه السطور، نستعرض معًا أبرز المحطات في مسيرته الحافلة، ونتأمل كيف استطاع أن يتحول من شاب ريفي بسيط إلى نجم أول تصدّر شاشات التلفزيون والسينما لعقود.

من قرية هادئة إلى أضواء الشهرة

وُلد فاروق الفيشاوي في 5 فبراير 1952 بقرية سرس الليان بمحافظة المنوفية. نشأ في كنف أسرة متوسطة، وتكفّل برعايته شقيقه الأكبر بعد وفاة والده وهو في الحادية عشرة من عمره.

كان الفيشاوي طالبًا مجتهدًا، والتحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية ثم حصل على بكالوريوس في الطب، لكنه سرعان ما انصرف عن طريق الطب ليلتحق بمعهد الفنون المسرحية، حيث وجدت موهبته الحقيقية طريقها إلى النور.

الانطلاقة الفنية من شاشة التلفزيون

جاءت انطلاقته الأولى من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وعرّف الجمهور بالوجه الشاب الطموح. توالت بعدها الأدوار، لكن المسلسل الذي شكّل علامة فارقة في مشواره كان "ليلة القبض على فاطمة"، الذي أثبت موهبته وقدرته على تقديم أدوار مركبة.

تألق على شاشة السينما

كان للسينما نصيب الأسد من مسيرة الفيشاوي، فقدّم خلالها أدوارًا متنوعة تراوحت بين التراجيديا، والأكشن، والدراما الاجتماعية، والرومانسية. من أبرز أفلامه: "المشبوه" مع عادل إمام، "حنفي الأبهة"، "المرأة الحديدية"، "لا تسألني من أنا"، "الطوفان"، "الغد المجهول"، "ألوان السما السبعة".

تميّز أداؤه بخفة ظل وعمق درامي في آنٍ معًا، مما منحه مكانة مميزة بين أبناء جيله.

نجم الدراما التليفزيونية

لم يغفل الفيشاوي عن شاشة التلفزيون، بل ظل نجمًا محبوبًا لعقود طويلة من خلال أعمال درامية تركت أثرًا كبيرًا في الجمهور، منها: "غوايش"، "عصفور في القفص"، "حضرات السادة الكدابين"، "علي الزيبق"، "أولاد آدم"، "كناريا وشركاه".

وقد ساعدته هذه الأعمال على أن يظل حاضرًا في البيوت المصرية والعربية بصفة دائمة.

خشبة المسرح لم تغب عن حساباته

رغم انشغاله بالسينما والتلفزيون، إلا أن الفنان الراحل لم يبتعد عن المسرح، بل قدم عروضًا ناجحة، أبرزها: "الملك لير" مع يحيى الفخراني، "الأيدي الناعمة"، "شباب امرأة"، "طائر البحر"، "بداية ونهاية"، "ولاد ريا وسكينة".

استطاع أن يُثبت من خلالها تنوعه الفني وقدرته على جذب الجمهور مباشرة على الخشبة.

تكريمات واعتراف بمسيرة متميزة

نال فاروق الفيشاوي العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها:

• شهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم ألوان السما السبعة

• تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وهو الحدث الذي أعلن فيه إصابته بالسرطان بشجاعة تامة

• تكريمه في المهرجان الكاثوليكي للسينما في دورته الـ67

وداع "الحاوي"

في 25 يوليو 2019، أسدل الستار على حياة الفنان الكبير، بعد صراع شجاع مع مرض السرطان، دخل على إثره في غيبوبة كبدية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقد شيّعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بحضور لفيف من نجوم الوسط الفني ومحبيه.

