نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فيلم "ريستارت" لـ تامر حسني يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "ريستارت" بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت الصفحة الرسمية لمنصة يانغو بلاي عبر حسابها بموقع انستجرام، عن موعد طرح الفيلم عبر شاشتها.

فيلم ريستارت

موعد طرح فيلم ريستارت على يانغو بلاي

ومن المقرر طرح فيلم ريستارت بطولة تامر حسني علي منصة يانغو بلاي، ابتداءً من اليوم 25 يوليو.

أبطال فيلم ريستارت

ويشارك في بطولة فيلم ريستارت كل من: تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة، ميمي جمال، الوجه الصاعد توانا الجوهري، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، والكابتن أحمد حسام، رانيا منصور، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وكتابة السيناريست أيمن بهجت قمر.

تفاصيل فيلم ريستارت

ويجمع ريستارت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث يُجسد تامر حسني شخصية شاب يعمل في محل للهواتف المحمولة، يمر بسلسلة من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، ويجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية وتأثير المكاسب المادية منها على عقول الناس.