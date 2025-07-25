نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. شوقي شامخ الفنان الصامت الذي ترك بصمته في "رأفت الهجان" و"المصراوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مثل هذا اليوم، 25 يوليو، وُلد الفنان القدير شوقي شامخ الذي ظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور رغم رحيله، بأداءٍ فني راقٍ ومميز، جعل منه أحد أعمدة الدراما المصرية في العقود الأخيرة، لم يكن نجم شباك أو من أصحاب البطولات المطلقة، لكنه كان من أولئك الذين يتركون أثرًا لا يُمحى، بفضل صدقه الفني وموهبته الفطرية.

النشأة والبداية من التجارة إلى التمثيل

وُلد شوقي شامخ عام 1949 في حي الحلمية الجديدة بالقاهرة، ونشأ وسط عائلة مصرية بسيطة، التحق بكلية التجارة بجامعة عين شمس، وتخرج عام 1972، ليبدأ حياته المهنية في وزارة التربية والتعليم كمراجع حسابات.

لكن عشقه للفن غلب الحسابات والأرقام، فقرر أن يسلك طريق التمثيل، رغم اعتراض والده في البداية.

وكان المسرح هو بوابته الأولى، حيث قدم عددًا من الأعمال المسرحية التي أظهرت موهبته، قبل أن ينطلق إلى عالم السينما والتلفزيون.

"شاهد ما شافش حاجة" نقطة التحول الأولى

شارك شوقي شامخ في عدد من المسرحيات المهمة، أبرزها "شاهد ما شافش حاجة" أمام الزعيم عادل إمام، والتي شكلت نقطة تحول في مسيرته الفنية.

كما تألق في مسرحيات أخرى مثل "الأستاذ" و"ملك الهيبز"، ليبدأ اسمه يبرز في الوسط الفني كأحد الوجوه الواعدة.

تألق درامي لا يُنسى من "رأفت الهجان" إلى "المصراوية"

على مدار أكثر من 35 عامًا، شارك شامخ في أكثر من 190 عملًا فنيًا تنوعت بين الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح. في الدراما، اشتهر بأدواره الهادئة والمؤثرة، وترك بصمته في مسلسلات أصبحت من كلاسيكيات الشاشة المصرية، مثل: رأفت الهجان، ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، الشهد والدموع، حلم الجنوبي، المصراوية (آخر أعماله قبل الوفاة)

السينما أدوار قليلة ولكن مميزة

ورغم قلة مشاركاته في السينما مقارنة بالتلفزيون، إلا أن أدواره كانت دائمًا قوية ومؤثرة، وشارك في أفلام مهمة أبرزها: "كتيبة الإعدام"، "البيه البواب"، "شادر السمك"، "وزير في الجبس"، "لمح البصر" (آخر أفلامه، وتم عرضه بعد وفاته)

علاقة خاصة مع أسامة أنور عكاشة

كان الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة من أكثر الداعمين لمسيرة شوقي شامخ، وكتب له شخصيات مميزة جعلته يتألق على الشاشة، جمعتهما علاقة احترام وتقدير، انعكست في الأعمال الفنية التي جمعت بينهما، مثل "أرابيسك" و"زيزينيا" و"المصراوية".

حياة أسرية هادئة وزوجة من الإعلام

تزوج شامخ من الإعلامية نيفين صلاح الدين، وأنجب منها ولدًا يُدعى "أحمد" وابنة هي "بيرين"، التي عملت مذيعة في التلفزيون المصري.

عُرف عن الفنان الراحل التزامه الشديد تجاه أسرته وحرصه على البُعد عن الأضواء خارج إطار عمله الفني.

الرحيل المفاجئ أثناء التصوير

في يوم 26 مارس 2009، وأثناء تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "المصراوية"، أصيب بأزمة صحية مفاجئة نتيجة احتباس مياه في الجسم، أدت إلى أزمة قلبية مفاجئة، ليرحل عن عمر ناهز 59 عامًا.

كان وفاته صدمة لمحبيه وزملائه، خاصة أنه كان يتمتع بصحة جيدة حتى أيامه الأخيرة.



رغم أن شوقي شامخ لم يكن من أصحاب الأدوار الأولى، إلا أن حضوره الفني المميز، وموهبته الصافية، جعلاه من الفنانين الذين يُحتفى بذكراهم دائمًا.

في كل عام، ومع حلول 25 يوليو، يستعيد الجمهور والمثقفون صورته الرزينة وصوته الهادئ وأداءه الصادق، في مشاهد محفورة في الذاكرة من "رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"المصراوية".