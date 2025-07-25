نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالية فنية للأطفال بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة احتفاء بثورة يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان احتفالاتها بالمناسبات الوطنية، حيث نظّمت احتفالية فنية للأطفال بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، في إطار برنامج ثقافي مكثف تنفذه الهيئة بجميع الأقاليم الثقافية.

معرض مصر عظيمة

وافتتحت الفعاليات بمعرض فني ضم جدارية تعبيرية بعنوان "مصر عظيمة"، نفذها الأطفال باستخدام ألوان الباستيل الزيتية والفلوماستر على ورق الكانسون، عكست في تناغب لوني رموز الدولة المصرية، وتاريخها المجيد، وشخصياتها المؤثرة.

كما تم عرض 14 لوحة فنية بمقاس 35×50 سم تحت عنوان "جميلة يا بلدي"، أنجزها الأطفال بألوان الفلوماستر، وعبروا من خلالها عن حبهم للوطن، واستلهموا فيها مناظر النيل والأهرامات وجنود القوات المسلحة، وذلك تحت إشراف الفنانة التشكيلية فاطمة تمساح.

فقرات فنية متنوعة

وعلى خشبة مسرح القصر، انطلقت فقرات فنية متنوعة شارك فيها أطفال قصر ثقافة السلام ومنطقة "معا" وجمعية التثقيف الفكري بحلوان، وتضمنت عروضا لفرقة الأراجوز المصري التي تفاعل معها الأطفال، إلى جانب فقرات غنائية وطنية ودينية قدمها كل من كورال أطفال شبرا الخيمة وكورال ذوي الهمم، واشتملت على مجموعة من الأغاني التراثية والعاطفية ذات الطابع الوطني، منها: "يا صلاة الزين"، "مصر بلدنا"، و"مصر يا أم الدنيا"، "لو تسمحوا"، "يا حبيبتي يا مصر"، "احلف بسماها"، "سر السعادة"، وغيرها.

جاءت الاحتفالية ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي إطار استراتيجية هيئة قصور الثقافة الهادفة إلى توظيف الفنون والأنشطة الإبداعية في تشكيل الوعي العام، وتوثيق الرموز والمناسبات التاريخية الكبرى في الذاكرة الجمعية للأطفال والنشء.