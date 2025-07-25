نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو في عدد من قصور الثقافة المتخصصة بأنشطة متنوعة للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، نظَّم عدد من قصور الثقافة المتخصصة فعاليات فنية وثقافية للأطفال، تضمنت ورشا ومحاضرات تثقيفية وأمسيات أدبية، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الوطني وتعزيز الهوية المصرية لدى النشء.

احتفالات بذكرى ثورة يوليو

ونظم قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا مجموعة من الفعاليات احتفالا بذكرى ثورة يوليو، حيث تم تنفيذ ورشة فنية بعنوان "بوستر - ذكرى ثورة 23 يوليو"، تحت إشراف الفنانة منال عبد الرحمن، باستخدام خامات متنوعة مثل ورق الكانسون الأبيض، أقلام الرصاص، الألوان، اللاصق، والمقص، وذلك بقاعة الفنون التشكيلية بالقصر.

الدروس المستفادة من ثورة يوليو

كما أُقيمت محاضرة ثقافية بعنوان "الدروس المستفادة من ثورة يوليو" بمكتبة الطفل، ألقتها الباحثة ولاء ممدوح، وتناولت فيها أهم المحطات التاريخية والدروس التي يمكن للجيل الجديد أن يتعلمها من هذه الثورة.

عظماء التاريخ جمال عبد الناصر

واستمرت الفعاليات بمحاضرة ثقافية أخرى بعنوان “من عظماء التاريخ جمال عبد الناصر”، قدمتها نشوى رفعت بمقر المكتبة العامة بالقصر، وسلطت خلالها الضوء على سيرة الزعيم الراحل ودوره في قيادة الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

احتفالات ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

واحتفالا بهذه المناسبة، نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص ورشة فنون تشكيلية لرسم وتلوين علم مصر، قدمتها ميادة أحمد عصمت، مسئولة الفنون التشكيلية بالقصر، بمشاركة مجموعة من الأطفال الذين عبروا من خلال أعمالهم الفنية عن انتمائهم لوطنهم وفخرهم بثورته المجيدة.

احتفالات ثقافة العمال

ونظم قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة ملتقى ثقافيا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث أُقيمت ندوة بعنوان "الاحتفال بثورة يوليو المجيدة" ألقاها اللواء أحمد إدريس، وتحدث خلالها عن مكتسبات الثورة، ودورها في تغيير تاريخ مصر الحديث.

كما تم خلال الفعالية تكريم عدد من الشعراء المميزين في النادي، تقديرا لإسهاماتهم الأدبية، وهم: اللواء أحمد إدريس، الشاعر محمد عصمت راضي، الشاعرة باسمة إبراهيم.

وتخلل اللقاء فقرة إنشاد ديني قدَّمتها فرقة “آل الصادق” للإنشاد، بحضور الصحفي صبري الموجي، مدير تحرير جريدة الأهرام، والأستاذ وجيه أنور، عضو نادي الأدب بشبرا الخيمة.

جاءت الفعاليات ضمن خطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفيذ الإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة منى شعير. وبالتنسيق مع الإدارة العامة لثقافة الطفل، نظم قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة احتفالية فنية للأطفال امتدت على مدار يومين، تضمنت ورشا إبداعية متنوعة، استخدم الأطفال فيها ورق الكانسون لرسم جداريات معبرة عن ثورة يوليو، وورشة رسم على الوجوه وورشة مشغولات فنية بالخرز، وأخرى لتعليم فن الخيامية.