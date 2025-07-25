نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض "البيت العالي" بقصر ثقافة أسيوط ضمن المسرح التوعوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي "البيت العالي"، وذلك ضمن عروض المسرح التوعوي التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية.

أحداث العرض المسرحي البيت العالي

العرض من تأليف حسام الدين عبد العزيز، وإخراج هاني محمد، ويهدف إلى معالجة قضايا المجتمع وتسليط الضوء على الظواهر الاجتماعية والإنسانية، من خلال قالب فني مشوق يعكس التحديات اليومية التي يواجهها الأفراد داخل المجتمع.

يحمل العرض في مضمونه رسالة سامية تتعلق بأهمية التماسك الأسري، واحترام القيم والمبادئ في ظل التغيرات السريعة والتحديات المعاصرة، سواء كانت ثقافية أو أخلاقية أو اقتصادية.

وتدور المسرحية حول فكرة "البيت" كرمز للوطن والأسرة، وكيف يظل "عاليا" ما دام قائما على أسس من المحبة والعدل والوعي.

تقنيات المسرحية

وأشار المخرج هاني محمد إلى أن العرض يتميز بتقنيات مسرحية معاصرة، حيث تضافرت عناصر الديكور والإضاءة والموسيقى التعبيرية لتشكل لوحة بصرية ووجدانية مؤثرة، وجاءت الحوارات محكمة البناء، تعكس صراعات الشخصيات وتطوراتها النفسية والفكرية، مما أتاح للجمهور التفاعل والاندماج بعمق مع أحداث العرض.

صناع العرض المسرحي البيت العالي

العرض ألحان: نيفين رستم، إعداد موسيقي: أحمد خير، تصميم الإضاءة: مايكل يعقوب، تصميم الديكور: حمدي قطب، الصوتيات: الفنان عصام عبد النبي، الدراما الحركية: وليد عمار، مخرج منفذ: إسلام بسطا، ويستمر العرض حتى غدا الجمعة.

يقام العرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل.