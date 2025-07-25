تخفيض أسعار تذاكر صيف الأوبرا 2025 في إستاد الأسكندرية إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة

القاهرة - محمد ابراهيم -

إحتفالاً بالعيد القومي لمحافظة الأسكندرية تم تخفيض أسعار تذاكر فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2025 المقام لأول مرة في إستاد الإسكندرية الرياضي بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية ومحافظة الأسكندرية بنسبة 50‎%‎ لتبدأ من 150 جنيه، وذلك فى إطار الحرص على تمكين شرائح أوسع من الجمهور للإستمتاع بالعروض الفنية المميزة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعزيز السياحة الثقافية في المدينة الساحلية، وإتاحة الفرصة للزوار والمقيمين للإستمتاع بتجربة فنية فريدة في أجواء إستاد الأسكندرية التاريخي.

تخفيضات أسعار تذاكر فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2025

وتشمل التخفيضات جميع فئات التذاكر للعروض المقرر إقامتها في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، والتي تشهد مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى والغناء هم على التوالى إيهاب توفيق، الموسيقى العربية بالأوبرا بمشاركة كنزى، ياسر سعيد، حنان عصام وقيادة الدكتور محمد الموجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، الفنان أحمد جمال، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الموسيقى العربية بالأوبرا بمشاركة محمد الخولي، فرح الموجي، محمد حسن وقيادة المايسترو أحمد عامر، فريق وسط البلد، هشام عباس، الموسيقار هشام خرما وخالد سليم .