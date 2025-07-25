"ثورة 23 يوليو وتجدد الفكر القومي" في لقاء تثقيفي بالإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار خطة وزارة الثقافة بالمحافظات.

ثورة 23 يوليو وتجدد الفكر القومي

واستمرارا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، عقدت مكتبة علي الراعى بالريّاح، لقاء بعنوان "ثورة 23 يوليو وتجدد الفكر القومي"، ناقش خلاله محمد أمين، أسباب قيام الثورة، وأهم الأحداث التي شهدتها.

كما تطرق إلى نتائج الثورة موضحا كيف أسهمت في إحياء الفكر القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإنهاء الاستعمار.

الإنجاز البيئي في الجمهورية الجديدة

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقامت مكتبة السبع آبار الثقافية محاضرة بعنوان "الإنجاز البيئي في الجمهورية الجديدة"، استعرض خلالها محمد صلاح إبراهيم، ليسانس آداب، قسم جغرافيا، دور الدولة في الحفاظ على البيئة من خلال المبادرات البيئية ومنها "اتحضر للأخضر" ومشروع زراعة مليون ونصف فدان، مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطة تحلية مياه البحر بأبو سلطان بالإسماعيلية، وكذلك محطة الطاقة الشمسية بأسوان، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعتبر نهضة بيئية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

ورش فنية بمكتبة القصاصين الثقافية

أما في مكتبة القصاصين الثقافية نفذت هند نجاتي، مديرة المكتبة، ورشة فنية لعدد من رواد حضانة أطفال المستقبل، تضمنت تصميم لوحات تجسد معاني النظافة والانتماء للمكان، بالإضافة إلى لافتات تحث على الحفاظ على البيئة المحيطة.