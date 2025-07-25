أنشطة متنوعة للأطفال ضمن فعاليات "دوري المكتبات" بثقافة البحيرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن فعاليات "دوري المكتبات"، بمحافظة البحيرة، في دورته الرابعة للأطفال، بعنوان "تراث البوادي كنوز بلادي"، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى النشء.

البادية في محافظة البحيرة وخصائصها الثقافية

تضمنت الفعاليات محاضرة أقامها قصر ثقافة المحمودية بمدرسة المحمودية الإعدادية للبنات، بعنوان "البادية في محافظة البحيرة.. وخصائصها الثقافية" تحدثت خلالها آية مرعي، أخصائي المكتبات، عن طبيعة المكان بكل من مركز وادي النطرون ومدينة الدلنجات، من الناحية الجغرافية والثقافية مع التعريف بأشهر العادات والتقاليد.

سيناء الحبيبة

وفي مركز الإبداع الفني بدمنهور، عقد لقاء بعنوان "سيناء الحبيبة"، تحدثت خلاله إيمان القمحاوي، أخصائي مكتبة الطفل، عن تراث البادية المصرية، وما تتميز به سيناء من طبيعة خلابة، فيما تحدث محمد عراقي عن العادات والتقاليد في سيناء وذلك في لقاء بمكتبة عمر مكرم الثقافية.

وفي بيت ثقافة الكيماويات الحديث، أقيمت ورشة حكي ناقشت خلالها أميرة الهمشري عادات وتقاليد أهل سيناء وأشهر الأكلات البدوية، بجانب ورشة مماثلة قدمتها حنان البسومي، بقصر ثقافة الطفل.

بادية مرسى مطروح

وفي بيت ثقافة إدكو، أقيمت محاضرة بعنوان "بادية مرسى مطروح" تحدثت خلالها اعتماد خميس، أخصائي مكتبة الطفل، عن عادات وتقاليد أهل المحافظة، بجانب لقاء أعده بيت ثقافة صلاح الدين بعنوان "بادية مطروح السحر والجمال" وقدمه الإعلامي عادل موسى، بمركز شباب الحرية بدمنهور.

بادية النوبة

أما مكتبة الطفل بثقافة الدلنجات، شهدت محاضرة بعنوان "بادية النوبة" تحدثت خلالها آمال الحناوي، أخصائي المكتبات، عن الموقع الجغرافي لبلاد النوبة، بجانب مناقشات حول اللغة والثقافة والتراث الفريد.

الورش الفنية

واستمرارا للأنشطة المنفذة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، أقيمت مجموعة من الورش الفنية منها: ورشة تصميم لوحات فنية عن الحياة البدوية فى مطروح تدريب ملك ممدوح وذلك بقصر ثقافة أبو المطامير، كما نفذ بيت ثقافة كوم حمادة ورشة تصميم أشكال فنية بخامات من البيئة تدريب لبنى الفخراني.

ونفذ قصر ثقافة كفر الدوار ورشة تصميم لوحات عن البيئة البدوية وأشجار النخيل، تدريب الفنانة هايدي مجدي، بالإضافة إلى ورشة فنية لإبراهيم شرارة عن تراث البوادي، وذلك بمدرسة إيتاي البارود الجديدة، وغيرها من الورش التي نفذت حول تراث سيناء ببيت ثقافة الرحمانية، ومكتبات: واقد، والصواف، بولين، محمد عبده والنجيلة.

وأطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات دوري المكتبات في دورته الرابعة في منتصف شهر يوليو الحالي، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة للمكتبات برئاسة أماني شاكر، وتستمر الفعاليات حتى 31 أغسطس المقبل، بالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية.

ويستهدف البرنامج الأطفال واليافعين سن 9 إلى 18 عاما، ويتضمن أنشطة تفاعلية متنوعة، منها لقاءات تثقيفية، ورش فنية وحكي عن أهم البوادي في مصر وما يميزها ثقافيا وتراثيا، إلى جانب قراءة وتلخيص ثلاثة كتب عن الموضوع نفسه، والإجابة عن 30 سؤالا تقيس مستوى الاستيعاب والتفاعل.