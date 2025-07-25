فرقة العريش للفنون الشعبية تنقل تراث سيناء إلى قلب جرش.. وتفاعل وإشادة بالفرقة

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن مشاركة مصر الرسمية في مهرجان جرش، شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، العرض الفني المتميز الذي قدّمته فرقة العريش للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الخميس بالساحة الرئيسية في مدينة جرش، ضمن فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث جرى تكريم الفرقة من قِبل إدارة المهرجان، وذلك بحضور مصطفى الرواشدة، وزير الثقافة الأردني، وعمرو صقر، سكرتير أول سفارة جمهورية مصر العربية بالأردن، والدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، وإيمان حمدي، مدير عام المهرجانات بهيئة قصور الثقافة، وعدد من الشخصيات الثقافية الأردنية والعربية.

الاستعراضات التراثية المستلهمة من البيئة السيناوية

وقدّمت الفرقة، بقيادة الفنان سامح الكاشف، باقة من الاستعراضات التراثية المستلهمة من البيئة السيناوية، عكست أجواء الحياة البدوية بروحها الفطرية الصادقة، منها فقرات: الدبكة، “قيموا الأفراح”، الدحية، وفاصل غناء سيناوي، وسط تفاعل كبير من جمهور المهرجان.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالأداء الفني الذي قدّمته فرقة العريش، قائلا: “هذا الأداء المبدع يعكس روح سيناء الحقيقية، وينقل نبض أهلها وأصالتها إلى القلوب. وأضاف :ما شاهدناه الليلة يؤكد أن الفنون الشعبية ليست مجرد موروث فني، بل رسالة ثقافية نابضة بالحياة، تعبّر عن وجدان الوطن، وتسهم في تعميق التفاهم بين الشعوب.”

وأضاف الوزير: إن مشاركة فرقة العريش في هذا المحفل الثقافي العربي العريق تُمثّل تأكيدًا على الحضور المصري الفاعل في المشهد الثقافي الإقليمي، وتعكس التقدير الكبير الذي تحظى به الفنون التراثية المصرية. ونحن نحرص على دعم هذه الفرق التي تحمل هوية مصر إلى العالم، وتجسّد من خلال عروضها تنوّعنا الثقافي وثراءنا الحضاري.

وتأتي مشاركة الفرقة ضمن الوفد المصري الرسمي برئاسة وزير الثقافة، في إطار تعزيز الحضور الثقافي المصري في المحافل العربية والدولية، ودعم الفنون التراثية كقوة ناعمة تعبّر عن هوية مصر.

نبذة عن فرقة العريش

تأسست فرقة العريش عام 1975، وقدّمت منذ نشأتها عروضا مستوحاة من الموروث السيناوي، وشاركت في العديد من المحافل المحلية والدولية، منها: مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، مهرجان أسوان للثقافة والفنون، مؤتمر المناخ (COP27)، مهرجان الجزائر للفنون، ومهرجانات في اليونان وزيمبابوي وتركيا وغيرها.

مهرجان جرش

ويُذكر أن فعاليات مهرجان جرش هذا العام انطلقت تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، ممثلاً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، بمشاركة واسعة من الدول العربية، وتضم عروضًا موسيقية ومسرحية وشعرية واستعراضات شعبية تُقام في المسارح الأثرية العريقة بمدينة جرش، احتفاءً بالإبداع العربي وتعبيرًا عن عمق التبادل الثقافي بين الشعوب.

