نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوي عثمان تكشف عن مشاركتها بأحدث أعمالها الدرامية الجديدة (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلوى عثمان لـ«دوت الخليج الفني»: أراهن على دوري في "ولاد الأبالسة"… والدراما الشعبية ما بتموتش

في زمن تتسابق فيه نجمات الشاشة على صدارة البوستر ومشاهد الصخب، تختار سلوى عثمان أن تحفر أثرها بهدوء… تختار أن تكون "نبض الحقيقة" وسط ضجيج الأداء، و"الصدق المجسد" في زمن السرعة والتصنّع. سنوات طويلة من العطاء حفرت فيها اسمها في وجدان المشاهد العربي، لا بصوتٍ عالٍ، بل بأداء عميق يمسك بالقلب ولا يتركه. هي "أيقونة التفاصيل الصغيرة"، و"سيدة التعبير الصامت"، وها هي اليوم تستعد لدورٍ جديد في مسلسل "ولاد الأبالسة"، وسط تساؤلات عديدة من جمهورها المتعطش دائمًا لاختياراتها المختلفة.

وفي تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني، أكدت النجمة سلوى عثمان تعاقدها رسميًا على المشاركة في مسلسل «ولاد الأبالسة»، وهو عمل اجتماعي يدور في إطار شعبي، وتقدّم فيه سلوى دورًا من الشخصيات الإيجابية المؤثرة، قائلة: "الشخصية مش معقدة، لكنها من النوع اللي بيفضل ثابت في وعي الجمهور… أم موجودة في بيئة شعبية، سند لأولادها، وموجودة في قلب الحكاية. التحدي الحقيقي في إنك تقدر تحفر مكانك وسط الزحمة وتبقى مختلف، وأنا الحمد لله واثقة إني قدّها."

وعن طبيعة العمل وتفسيره الجريء، أضافت: "المسلسل بيتكلم عن كل أنواع الشخصيات… الشخصية الحلوة، والشخصية اللي فيها سلبيات، لكن مش هقدر أكشف أكتر دلوقتي… كل اللي أقدر أقوله: يارب يعجب الناس."

أبطال مسلسل ولاد الابالسة

ويُشارك سلوى عثمان في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر القاضي، محمد عبد الجواد، إلى جانب مجموعة من طلاب معهد فنون مسرحية، في عمل جماعي من تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

لكن لم تكتفِ سلوى بهذا التحدي الدرامي، بل خاضت مغامرة مفاجئة ومختلفة تمامًا، حيث دخلت عالم الغناء من بوابة لم يطرقها كثيرون، وتعاونت مع الرابر "كوك" في أغنية حملت اسمها "سلوى عثمان".

وتُعد الأغنية بمثابة تحية فنية لتاريخها، إذ وصفها الرابر خلالها بـ "ملكة الدراما" و"ملكة الأحزان"، في عمل غنائي يمزج بين الواقع الفني والتعبير الحر، وظهرت سلوى فيه بصوتها ضمن مقطع خاص تتحدث فيه عن رحلتها الطويلة، وأدوارها التي صنعتها بدموع حقيقية وشخصيات محفورة في الذاكرة.

ورغم انشغالها بهذه التجارب الجديدة، تواصل سلوى عثمان حصد النجاحات الدرامية، إذ كان آخر أعمالها مسلسل "حكيم باشا" مع النجم مصطفى شعبان، بمشاركة دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد نجاتي، وآخرين، من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، وأحمد فهيم، والعمل من تأليف خالد صلاح ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

بين تحدّي التنوّع في "ولاد الأبالسة"، وتجربة الغناء الجريئة، وتاريخ حافل من الأدوار التي تُدرّس، تثبت سلوى عثمان أنها فنانة من نوع خاص… فنانة تؤمن أن الصدق في الأداء لا يُنافسه بريق، وأن الاختلاف لا يحتاج ضجيجًا ليُسمع.