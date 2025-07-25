نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى عثمان تكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس مشاركتها في "روكي الغلابة": سعيدة بالتعاون مع دنيا سمير غانم والسبكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في زمن عمّت فيه ظاهرة البحث عن البطولة المطلقة، واختفى فيه مفهوم "المشاركة النبيلة"، تظهر النجمة القديرة سلوى عثمان لتكسر القاعدة، وتؤكد أن قيمة الفنان لا تُقاس بحجم الدور، بل بحجم حضوره وتأثيره. ففي فيلم "روكي الغلابة"، الذي تُجسد فيه النجمة دنيا سمير غانم دور البطولة، حرصت سلوى عثمان على التواجد كضيفة شرف في تجربة وصفتها بـ "السعيدة والمليانة حب وذكاء فنّي".

وفي تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أعربت سلوى عثمان عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع دنيا، قائلة:

"أنا بعتز بدنيا سمير غانم جدًا، ودايمًا بفرح وأنا بشتغل معاها، لأنها موهوبة وإنسانة جميلة كمان سعيدة جدًا بالشغل مع الأستاذ أحمد السبكي، اللي بعتز بيه جدًا، ويسعدني أكون ضيفة في فيلم من إنتاجه، لأني بعتبره من الناس اللي بيفهموا في السينما كويس وبيعرفوا يعملوا توليفة شعبية محترمة".

وعن ظهورها كضيفة شرف في الفيلم، علّقت سلوى عثمان على سؤال "دوت الخليج الفني" بشأن ما إذا كان هذا الاختيار ذكاء فنيًا أم يمثل مرحلة جديدة من النضج في اختياراتها، فقالت: "أنا شايفة إن وجودي كضيفة شرف مش حاجة تقلل من الفنان، بالعكس.. ده نوع من الذكاء الفني إنك تعرف تختار اللحظة والمكان والدور اللي تسيب فيه بصمتك،السينما حاجة لطيفة، والواحد بيستمتع بالشغل سواء كان دور كبير أو صغير، لأن الأهم عندي مين اللي بشتغل معاه، والجو العام، وفيلم زي 'روكي الغلابة' فيه فريق بحبه وبيحبني، فده في حد ذاته مكسب".

وعن تفاصيل دورها في الفيلم، كشفت النجمة أنها تظهر بدور زوجة الفنان محمد رضوان، وتجمعها عدة مشاهد مع دنيا سمير غانم أثناء زيارة الأخيرة لهما في منزلهما، مشيرة إلى أن هناك أكثر من ضيف شرف في الفيلم، ما يعكس روح جماعية محببة ومفتقدة في كثير من الأعمال السينمائية مؤخرًا.

أبطال فيلم روكي الغلابة

"روكي الغلابة" عمل اجتماعي كوميدي من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، ومحمد ثروت، ويضم كوكبة من ضيوف الشرف منهم أحمد سعد وآخرون، من تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي. وتُجسّد دنيا خلال الفيلم شخصية "بودي جارد" خاص بـ محمد ممدوح، وتدور بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية.