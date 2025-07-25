قريبا.. طرح مسلسل دون سابق إنذار على منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد منصة شاهد لعرض مسلسل دون سابق إنذار، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، خلال الفترة المقبلة.

طرح مسلسل دون سابق إنذار على منصة شاهد

وكشفت منصة شاهد عن البرومو الرسمي لمسلسل دون سابق إنذار، وذلك بعد عُرضه لأول في رمضان 2024.

قصة مسلسل دون سابق إنذار

ومسلسل دون سابق إنذار ناقش الصعوبات التي يواجهها الزوجان في حياتهما بعد اكتشاف إصابة نجلهما بمرض سرطان الدم، وذلك في إطار اجتماعي درامي.

أبطال مسلسل دون سابق إنذار

وشارك في بطولة مسلسل دون سابق إنذار، آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد خالد صالح، حنان سليمان، ومن تأليف ألمى كفارنة، ومن إخراج هاني خليفة.

أحدث اعمال آسر ياسين

ومن ناحية اخري، يرتبط آسر ياسين حاليًا بمسلسل دم على نهد، المأخوذ عن رواية بنفس الإسم للكاتب إبراهيم عيسى، ومقرر عرضه فى الـ off season، وتجسد هند صبري خلال المسلسل شخصية صحفية بينما يجسد آسر دور سفاح.

قصة مسلسل دم على نهد

والعمل مكون من 10 حلقات، تأليف محمد هشام عبية ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في العمل إلى جانب هند وآسر كل من: محمود حافظ، سما إبراهيم، عباس أبو الحسن، منى هلا، تامر حبيب، وجاري التعاقد مع باقى أبطاله.

آخر أعمال آسر ياسين

وكان آخر أعمال آسر ياسين في دراما رمضان الماضي 2025، مسلسل قلبي ومفتاحه الذي عٌرض في النصف الأول من رمضان، والعمل مكون من 15 حلقة، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبدالباقي، دياب، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، وعايدة رياض، تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، وتقع أحداثه في حي العمرانية، ويقدم آسر ياسين خلاله شخصية عزت وهو سائق أوبر، فيما تلعب مي عز الدين شخصية ميار طليقة دياب، التي تلجأ إليه كمُحلل شرعي بعد طلاقها ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية الذي يجسده دياب.