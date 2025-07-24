بإطلالة صيفية.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ميرنا نور الدين انظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت صورًا جديدة لها.

إطلالة ميرنا نور الدين

وتألقت ميرنا نور الدين باطلالة صيفية من علي البحر حيث ارتدت فستان بالون الابيض مع الاحمر، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

أحدث اعمال ميرنا نور الدين

ومن ناحية اخري، تشارك ميرنا نور الدين في مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا"، والذي يعد المسلسل الأول له في الدراما المصرية، وذلك بالتعاون مع النجمة ميرنا نور الدين، ومصطفى أبو سريع وجيلان علاء وحسن أبو الروس والشحات مبروك.

اخر اعمال ميرنا نور الدين

وكان اخر اعمال ميرنا نور الدين هو مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ودارات احداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

وايضا شاركت في مسلسل "في لحظة" هو أحدث أعمال "Tod" الأصلية، وتنتجه شركة "S Productions" لسالي والي، وهو من بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.