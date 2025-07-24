نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. مصطفى حدوتة يكشف عن مقطع محذوف لمحمد رمضان وسر غيابه عن لقاء الهضبة في كوبليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الشاعر مصطفى حدوتة ضيفا لأولى حلقات برنامج "كوبليه" مع الإعلامي أحمد عز الدين والمذاع على منصة "لقطات"

وكشف برومو الحلقة الأولى عن بعض المفاجآت ومن أهمها الكوبليه المحذوف من أغنية "أنا انت" للفنان محمد رمضان والتي كتبها مصطفى حدوتة وكان كلمته كالتالي

أنا بابا وانت للس

أنا عاقل انت هسهس

لو كنت لب أأزأز

واتسلى بيك يا ترمس



وخلال البرومو كشف حدوتة عن سر غيابه عن اللقاء الأول مع الفنان عمرو دياب بعد نجاحهم سويا في أغنية "يا قمر" والذي استثمر نجاحها الكبير في ألبوم الهضبة الأخير بأغنية "قفلتي اللعبة".

وكشف البرومو أيضا عن العديد من المفاجآت المنتظر عرضها في الحلقة الأولى مثل المطربة الأصلية لأغنية مخاصماك وكواليس أغنية بنت الجيران مع حسن شاكوش.

الشاعر مصطفى حدوتة استطاع أن يلفت الأنظار من حوله؛ نظرا لتعاونه مع عدد كبير من النجوم وأغانيه حققت نجاحات كبيرة ونسب مشاهدات مرتفعة مع العديد من النجوم