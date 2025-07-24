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أحمد سعد يتصدر يوتيوب تريند بـ 6 أغنيات من ألبوم "بيستهبل"

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  • أحمد سعد يتصدر يوتيوب تريند بـ 6 أغنيات من ألبوم "بيستهبل" 1/3
  • أحمد سعد يتصدر يوتيوب تريند بـ 6 أغنيات من ألبوم "بيستهبل" 2/3
  • أحمد سعد يتصدر يوتيوب تريند بـ 6 أغنيات من ألبوم "بيستهبل" 3/3

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أحمد جودة - القاهرة -  


يواصل النجم أحمد سعد تحقيقه نجاحا كبيرا بألبومه الجديد "بيستهبل" بعد أن أطلق الوش الثاني منه أمس عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

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وتصدر أحمد سعد يوتيوب تريند في مصر وعدد من الدول العربية بـ ٦ أغنيات دفعة واحدة من ألبومه الجديد، وجاءت أغنية "مكسرات" في المركز الأول على مصر محققة مشاهدات عالية.


كما تواجدت أغنيات "تاني" و"أخويا" و"بطة" و"بيستهبل" و"حبيبي ياه ياه" في صدراة الأعلى مشاهدة.


وكتب أحمد سعد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "حمدًا لله، مكسرات ترند رقم ١، ٦أغاني من ألبوم بيستهبل في تريند يوتيوب مصر وعلى مستوى العالم، تاني وبطة وأخويا وبيستهبل، وحبيبي ياه ياه من الوش الثاني، مبسوط إن الأغاني عجبتكم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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