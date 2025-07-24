"كومبارس أمام الزعيم وانفصال والديها".. غفران محمد تكشف جوانب خفية من حياتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة غفران محمد لأول مرة عن أسرار تخص بداياتها الفنية ولقائها مع الزعيم، بجانب أسرار من حياتها الشخصية.



قالت غفران محمد عن أول تجربة تمثيل، خلال استضافتها في بودكاست "وفيها إيه" على منصة ستوري بالعربي: "كنت بصور مسلسل الأب الروحي، وكان لي تجربة قبلها في التمثيل محدش يعرف عنها حاجة".



وتابعت: «في 2016 كانت أختي الصغيرة قبل ما تمثل، موديل إعلانات، وفي مرة من المرات كانت داخلة تعمل أوديشن على إعلان، فصمموا في المكتب أدخل رفضت في البداية وقلتلهم مش عايزة أمثل، وبعدها كلموني، قالولي مبروك حضرتك معانا في مسلسل مأمون وشركاه قلتلهم لأ مش عايزة أعمل كده".



واستكملت غفران محمد: "قالولي عندك 3 مشاهد قدام الزعيم وفيه ناس بتدفع فلوس عشان فرصة زي دي، ووافقت طبعًا، واتصدمت لما قالولي هتاخدي 3000 جنيه، قلتلهم يا جماعة أنا كنت ساعتها بغني في حفلة بـ 15 ألف، والمهم دخلت بعدين نازلة أصور، يا جماعة فين الورق؟، وفي الآخر طلعت كومبارس صامت".



واستعادت ذكريات من طفولتها، بسبب تأثرها بأحد مشاهد مسلسل فات الميعاد، قائلة: "أكتر حاجة وجعتني قوي، الطفلة الصغيرة لما أخدها مسعد ووداها عند عبلة، معرفش ليه أما شوفت المشهد ده رغم إنه عادي جدًا، أنا عيطت".



وأضافت غفران محمد: "شوفت في المشهد حتة من طفولتي، لأن بابا وماما منفصلين من وأنا صغيرة جدًا، بشوف دايمًا إن في الطلاق محدش بيتظلم قد الأطفال، لأن فاكرة في طفولتي كانت كل مشكلتي عايزة أستقر في بيت، كفاية بقى خدني أنت شوية، خديني أنتي شوية، عايزة أقعد في مكان أنا عايزة أقعد فيه مش أنتوا اللي عايزين تقعدوني فيه".



واختتمت: "دي من المشاهد اللي كانت صعبة نفسيًا، والحمدلله تخطيت الأزمة ولكن اليوم بتاع المشهد ده كنت متضايقة قوي وكتبت بوست ومسحته، لأني مبحبش دور الضحية".

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