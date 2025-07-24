خطافة رجالة واتضربت واتشتمت.. غفران محمد تكشف كواليس لأول مرة بعد نهاية "فات الميعاد"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة غفران محمد كواليس لأول مرة عن دور هدى في مسلسل فات الميعاد، وتفاصيل "القلم" وضرب أحمد مجدي لها.



قالت غفران محمد خلال استضافتها في بودكاست "وفيها إيه" على منصة ستوري بالعربي، عن نجاح مسلسل فات الميعاد: "فيه حاجات مرت عليا كنت بتوقع فيها النجاح وربنا مابيكتبش ده، فبطلت اتوقع ده، بس مكنتش متوقعة النجاح الكبير قوي ده، واتبسطت جدًا ماكنتش متوقعة شخصية هدى هتعلم قوي مع الناس، خاصةً إن هي بتظهر متأخر ومش بتقعد كتير".



وقالت عن ردود الأفعال على شخصية هدى: "الغريبة إن على قد ما فيه ستات كتير بتشتم هدى، على قد ما فيه ستات كتير بتحب هدى لدرجة إن أنا مبقتش عارفة أنا أصلًا بحبها ولا مابحبهاش، بس أنا اتعلمت من مسلسل كنت عملته من 5 سنين اسمه (جمال الحريم)، اتعلمت جدًا إن الشتيمة في الشخصية نجاح للشخصية، فمعنديش مشكلة أتشتم في الشخصية".



واستكملت غفران محمد: "شخصيتي في جمال الحريم كانت أصعب جدًا، شريرة مؤذية معندهاش مبادئ يعني لا دين لا مبادئ أما شخصية هدى غلبانة".



وفيما يخص مشاهد الضرب في مسلسل فات الميعاد، علقت قائلة: "أسماء أبو اليزيد طلعت قالت إنها ماضربتش حقيقي وأنا مصدقاها لأن كمان أحمد مجدي مكنش عايز يضرب، وكنا بنعمل المشهد في البروفة وطلبت منه نعمل المشهد حقيقي ويضرب، لكنه رفض تمامًا ومكنش حابب ده خالص، ولكن في البروفة مع التكرار فلتت منه وهو ساعتها وقف ومكملناش المشهد وقعد يعتذر، ولا المخرج ولا أحمد كان قابل، بس الفكرة كلها إني كنت قريبة فإيده فلتت من كتر ما إحنا بنجرب وكان حقيقي".



وأشارت غفران محمد إلى أنها لا ترفض مشاهد الضرب، لحرصها على إظهار المشاعر الحقيقية أمام الكاميرا، مضيفة: "لكن في الواقع ماتقبلش أصلًا إن راجل يضرب ست أبدًا بس لما بكون بمثل أنا عايزة الموضوع يطلع حقيقي عشان أول رياكشن المشاهد ياخده مني إنه يكون حقيقي، وكان نفسي أرد القلم لمسعد بس أسماء ضربته، أنا خدت العفش فيعني رديتها له بطريقة تانية واللي وجعته طلقته غيابي".



وعن أغرب تعليق تعرضت له عن شخصية هدى، قالت: "شايفينها إنها خطافة رجالة، أنا اتشتمت كتير وده معناه إن الشخصية استفزتهم وده المطلوب".