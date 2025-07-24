نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. طرح فيلم ريستارت على يانغو بلاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية لمنصة يانغو بلاي عبر حسابها بموقع انستجرام، عن موعد طرح فيلم ريستارت بطولة الفنان تامر حسني وهنا الزاهد.

موعد طرح فيلم ريستارت على يانغو بلاي

ومن المقرر طرح فيلم ريستارت بطولة تامر حسني علي منصة يانغو بلاي، ابتداءً من غدًا 25 يوليو.

أبطال فيلم ريستارت

ويشارك في بطولة فيلم ريستارت كل من: تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة، ميمي جمال، الوجه الصاعد توانا الجوهري، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، والكابتن أحمد حسام، رانيا منصور، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وكتابة السيناريست أيمن بهجت قمر.

تفاصيل فيلم ريستارت

ويجمع ريستارت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث يُجسد تامر حسني شخصية شاب يعمل في محل للهواتف المحمولة، يمر بسلسلة من المواقف التي تقلب حياته رأسًا على عقب، ويجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية وتأثير المكاسب المادية منها على عقول الناس.

أحدث أعمال هنا الزاهد

من ناحية أخرى، تعيش هنا الزاهد حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، خاصة على مستوى السينما، حيث يُعرض لها حاليًا بالسينمات، فيلمي المشروع X، والشاطر، كما تنتظر عرض فيلم The seven Dogs، وتحضر لفيلم البحث عن فضيحة.

آخر أعمال تامر حسني

وكان آخر أعمال تامر حسني هو فيلم تاج الذي نافس ضمن أفلام عيد الأضحى 2023، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية الرومانسية التي تعتمد على الفانتازيا، حيث قدم تامر حسني خلاله شخصية تاج وهو شاب يعمل مدرس ويكتشف فجأة امتلاكه قوة خارقة، فيما ظهرت دينا الشربيني بدور مُدرسة موسيقى في المدرسة التي يعمل بها تامر ويعيش قصة حب معها.