نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. يسرا تحيي الذكرى السادسة لوفاة والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الديفا يسرا، علي إحياء الذكرى السادسة لوفاة والدتها، حيث شاركت صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرة إلى شعورها بالفقد.

يسرا تحيي ذكري وفاة والدتها

وعلقت يسرا علي صورتها مع والدتها،كتبت: «6 سنين على فراقك يا أمي ولسة فراقك سايب فراغ كبير في حياتي مفيش أي حاجة ممكن تعوض وجودك، مكملة ببركة دعائك وربنا يصبرني على فراقك يا أغلى ما في الدنيا...ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى ويرحمك ويسكنك فسيح جناته، بسرعة وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة لأمي وأحبابنا اللي فارقونا».

أحدث أعمال يسرا

ومن ناحية أخرى، بدأت يسرا تصوير فيلم «الست لما»، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد شخصية تدعى دينا الكردي، وهي إعلامية مؤثرة في الأربعينيات من عمرها، تتميز بشخصية صارمة وعقلانية، ذات ملامح قوية ونظرات حادة تدير «مركز صوت المرأة» وتقود النضال النسوي بحزم، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

آخر أعمال يسرا

وكان آخر أعمال يسرا هو فيلم ليلة العيد من بطولة يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، فيما تقدم سميحة أيوب شخصية الراوي بالأحداث، ويظهر عدد من ضيوف الشرف بالعمل منهم عارفة عبدالرسول ورشدي الشامي، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي