نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تطرح أحدث أغانيها “عندنا وبس” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة لطيفة أحدث أغانيها التي تحمل اسم “عندنا وبس” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

تفاصيل أغنية “عندنا وبس”

وأغنية “عندنا وبس” من كلمات: مصطفى حدوته، ألحان: إسلام السقا، إخراج: حسام الحسيني، مكساج وماستر: ياسر أنور.

كلمات أغنية "عندنا وبس"

وجاءت كلمات أغنية “عندنا وبس” كالتالي: لينا طلتنا ولينا سحرنا، دول مايجوش نقطه في بحرنا، بس إحنا ماحدش زينا، لينا كلمتنا ولينا اسمنا، دول ما خدوش ثانية في وقتنا، دول خدوا صورة، والأصل هيفضل عندنا، الدلع يتشاف ويتحس، لينا سمعتنا ولينا وضعنا، في الهوا دول مايجوش ربعنا، وماحدش برضة وصلنا، لينا بصمتنا ولينا شكلنا، بالشوق دول مابقوش قدنا، خدكوا الشوق جابكوا الشوق، وراحتكوا هتفضل عندنا، عندنا وبس، الجمال دا عندنا وبس، عندنا وبس، الدلع يتشاف ويتحس.

أحدث حفلات لطيفة

ومن المنتظر أن تحيي لطيفة غدًا الجمعة حفلًا ضخمًا على مسرح قرطاج الدولي، احتفالًا بـ عيد الجمهورية التونسية، ومن المقرر أن تغني عددا من أغاني الألبوم الجديد لأول مرة.

آخر أعمال لطيفة

وكان آخر أعمال لطيفة هو ألبومها "قلبي ارتاح" الذي طرح العام الماضي، وقد تميز بكونه أول عمل غنائي عربي يتم تصويره بالكامل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت مؤخرًا عدة أغاني توعوية واجتماعية، منها أغنية "ياللي مروح" التي سلطت فيها الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية.