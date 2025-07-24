نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادرة.. "أميرة الطرب" التي نافست أم كلثوم وسجلت أول فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على وفاتها، لا تزال الفنانة نادرة، إحدى أيقونات الطرب الأصيل، تحظى بمكانة مميزة في ذاكرة الفن المصري والعربي، بصوتها القوي وإحساسها الراقي، استطاعت أن تترك بصمتها في زمن الكبار، وتشق طريقها إلى الصفوف الأولى في زمن كانت فيه المنافسة على أشدها، حتى أطلق عليها لقب "أميرة الطرب" وبين معاناة الطفولة، والنجاح الفني، ثم الانسحاب الصامت، قصة حياة تروى.

نشأة في بيئة متعددة الثقافات



وُلدت نادرة أمين مصطفى في 17 يوليو 1906، لأب مصري من مدينة رشيد وأم لبنانية، ويختلف المؤرخون حول مكان ولادتها بين القاهرة وبيروت. توفيت والدتها وهي طفلة، فتربّت في كنف جدتها وعمتها. وفي سن الثالثة عشرة، زُوّجت زواجًا مبكرًا لكنها تمردت على هذا المصير وهربت، متمسكة بحلم الفن والغناء.

الانطلاقة الأولى نحو عالم الطرب

بدأت نادرة بالغناء في المناسبات العائلية، حتى التقت بعازف الكمان الشهير سامي الشوا، الذي تبنّى موهبتها وفتح أمامها أبواب التعلّم. درست العزف على العود على يد يوسف عمران، وتعمّقت في فنون الموشحات، متأثرة بأعمال سيد درويش والصفتي، ما أضاف لأسلوبها بعدًا كلاسيكيًا مميزًا.

الشهرة من مسرح رمسيس إلى آذان شوقي وعبد الوهاب

عام 1929، شهدت نادرة نقطة التحوّل الكبرى في مسيرتها، حين ظهرت على خشبة مسرح رمسيس، وغنّت موشح "ما احتيالي يا رفاقي" فأبهرت كبار الحضور، وعلى رأسهم الشاعر أحمد شوقي والموسيقار محمد عبد الوهاب، لتصبح منذ ذلك الحين من الأسماء اللامعة في ساحة الطرب المصري.

نادرة والسينما.. أول مطربة في فيلم غنائي



في عام 1932، سجلت نادرة سابقة تاريخية حين شاركت في أول فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية "أنشودة الفؤاد"، إلى جانب جورج أبيض، من إنتاج إيطالي مصري مشترك. الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، ومهد لها طريقًا للمشاركة في أعمال أخرى مثل "شبح الماضي" (1934) و"أنشودة الراديو" (1936)، فيما اكتفت بالغناء فقط في فيلم "بنت ذوات" (1942) للمخرج يوسف وهبي.

أغاني خالدة حملت رسائل وطنية ودينية

أبدعت نادرة في تقديم ألوان متعددة من الغناء، فإلى جانب الموشحات، أدت الأغاني الوطنية والدينية بروح عالية. من أشهر أعمالها: "لما بدا يتثنى"، "خدود الورد"، "بين الزهور والمية"، و"بكالك يا ليل يشجيني". كما لحنت وغنّت أناشيد دينية منها "يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا".



وخلال الأحداث الوطنية المهمة، أطلقت أغاني حماسية مثل "يا مصري قوم احمي الوطن" أثناء حرب فلسطين عام 1948، و"غني معايا يا موج النيل" بعد ثورة 23 يوليو 1952.

تعاونات فنية ومنافسة مع عمالقة العصر

تعاونت نادرة مع كبار الملحنين مثل محمد القصبجي ورياض السنباطي، كما غنّت من ألحان محمد عبد الوهاب قبل أن يقع بينهما خلاف فني حول مشروع فيلم لم يكتمل ورغم العلاقة الهادئة، إلا أن البعض رأى فيها منافسة حقيقية لأم كلثوم، خاصة حين غنّت قصيدة "يقولون ليلى في العراق" التي اعتبرها الجمهور ملكًا لنادرة، ما أثار جدلًا في أحد حفلات نقابة الأطباء.

اعتزال صامت في ظل تغيّرات الساحة الفنية

مع بداية الستينيات، بدأت إذاعة أصوات جديدة مثل فايزة أحمد ونجاة الصغيرة، وبدأ نجم نادرة في الأفول تدريجيًا، لتتخذ قرار الاعتزال عام 1960.

عاشت بعدها في هدوء وعزلة، تعاني من بعض الأزمات المعيشية، إلى أن خصّص لها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر معاشًا استثنائيًا لدعمها في سنواتها الأخيرة.

وداع حزين لنادرة.. وجنازة خجولة لفنانة عظيمة

في 24 يوليو 1990، رحلت نادرة عن عمر ناهز 84 عامًا، في صمت يشبه ذلك الذي اختارت به الابتعاد عن الأضواء، لم تحظَ بجنازة تليق بتاريخها الفني، فقد شيّعت وسط حضور محدود من معارفها، بينما بقي صوتها يتردد في الأذهان كجزء من زمن الطرب الجميل.

