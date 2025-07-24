نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنا تنتهي من تصوير حلقات بتوقيت 28 والعرض على المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت النجمة هنادي مهنا من تصوير حكاية "بتوقيت 28"، إحدى قصص مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، في أحد مواقع التصوير بمدينة الشيخ زايد، وسط أجواء احتفالية جمعت أبطال وصنّاع الحكاية، وتعرض في خمس حلقات على شاشة احدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث جمعت المشاهد الأخيرة هنادي مهنى، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال.

تجسد هنادي مهنى شخصية "داليدا"، مذيعة بودكاست تتمتع بشخصية قوية، تقع في دوامة من المشاعر الغامضة مع زوجها رجل الأعمال (أحمد جمال سعيد) الذي يملك شركة إنتاج، ويتقاطع معهما أصدقاء يعملون بالشركة، لتنكشف عبر الحلقات خيوط درامية إنسانية مشوقة، من خلال قصة حب وظروف نفسية وأسرار دفينة.



وحرصت الفنانة هنادي مهنى على مفاجأة فريق العمل بتوزيع الحلوى المزينة باسم الحكاية "بتوقيت 28"، واحتشد فريق العمل حول المخرج خالد سعيد في لفتة تقدير لما قدمه من جهد ورؤية إخراجية، خاصة في ظل تعامله مع طاقات شابة تمثل الجيل الجديد من الفنانين الشباب.

وفي مفاجأة لفريق العمل حرص النجم أحمد خالد صالح، على زيارة فريق عمل حكاية "بتوقيت 28" والاحتفال معهم بانتهاء التصوير، مباركًا لزوجته هنادي مهنى وأحمد جمال سعيد ويوسف عثمان ونانسي هلال والمخرج خالد سعيد، والمنتج كريم أبوذكري الذي تواجد في موقع التصوير.



يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري (K Media)، ومن المقرر عرضه خلال أغسطس المقبل على قنوات الشركة المتحدة ومنصاتها.

من جانب آخر انتهت النجمة هنادي مهنا ايضًا منذ ايام من تصوير شخصيتها في فيلم (أوسكار-عودة الماموث)، الذي تقوم ببطولته اما النجم احمد صلاح حسني ومحمود عبد المغني وغيرهم ويقوم باخراجه هشام الرشيدي، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، فيما تواصل تصوير دورها في فيلم (السادة الافاضل) الذي تقوم ببطولته إلى جانب النجوم محمد ممدوح ومحمد شاهين وناهد السباعي وطه دسوقي ودنيا ماهر وحنان سليمان وغيرهم الكثير، ويتصدى لأخراجه كريم الشناوي.

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