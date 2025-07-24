تعرف على موعد حفل عمرو دياب في بيروت

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء أحدث حفلاته الغنائيه المقبل في بيروت ضمن حفلات موسم صيف 2025.

موعد حفل عمرو دياب في بيروت

ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب حفلة في بيروت يوم 30 أغسطس، سيقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

عمرو دياب يروج لحفله بـ بيروت

سبق،، روج عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام لحفله المقبل في بيروت، قائلا: «تقدم فينشر لايف ستايل، الحدث الأكثر ترقبًا في لبنان يعود! انضموا إلينا في قلب بيروت لقضاء ليلة أسطورية مع فرقة الهضبة، استعدوا لليلة لا تُنسى في لبنان».

أحدث حفلات عمرو دياب

ومن ناحية أخرى، يحيي عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا بمدينة العلمين، ويقام الحفل يوم 1 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025، ومن المنتظر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

آخر أعمال عمرو دياب

وكان اخر اعمال عمرو دياب هو ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم «ابتدينا»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، ويضم ألبوم 15 أغنية تعاون خلالها مع نخبة من الشعراء والملحنين، كما شهد الألبوم أول تعاون فني عائلي يجمع «دياب» بأبنائه من خلال أغنيتين وهما «خطفوني» و«يلا».

أغاني ألبوم «ابتدينا»

ويضم ألبوم «ابتدينا»: أغنية خطفوني، بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، وكلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وتوزيع أسامة الهندي، أغنية يالا، بالتعاون مع كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وايضا أغنية ماليش بديل، بالتعاون مع كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع عادل حقي، أغنية ارجعلها، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.