نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجربتي علمتني.. رضوى الشربيني في هي وبس: الحب مش كرة تنس والتخطي أجمل انتقام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة جديدة جريئة من برنامجها الأسبوعي هي وبس، المذاع عبر شاشة DMC، فجرت الإعلامية رضوى الشربيني موجة من التفاعل بعد تصريحات نارية حول الحب، العلاقات، والتخطي، مؤكدة أن الاهتمام هو المعيار الحقيقي للمشاعر الصادقة، وأن الحب الحقيقي لا يعترف بالانشغال ولا يخضع لضغوط الحياة.

في لهجة حاسمة، قالت الشربيني: مافيش أي ظروف، ومافيش أي شغل، ومافيش أي ريتم حياة سريع أو حتى بطيء يمنع بني آدم إنه يسأل عن حد بيحبه.

وأضافت: لو خطيبك شايف إنك من أولوياته، مش هيبطل يسأل عليكي حتى لو كان مشغول... مش هينفع يقعد يوم ويومين وتلاتة ميعرفش عنك حاجة!

وعن تجربتها الشخصية، أوضحت الشربيني أنها ضد مفهوم الحب غير المشروط، وقالت: بحب العطاء يبقى رايح جاي، مش واقف عندي زي كرة التنس... الحب محتاج تبادل واهتمام متبادل، مش من طرف واحد.

وفي واحدة من أكثر اللحظات تداولا من الحلقة، تحدثت الشربيني عن تخطي العلاقات السابقة قائلة: لما يبقى لا ساقع ولا سخن.. لا بحب ولا بكرهه، لا بدعيله ولا بدعلي عليه... ساعتها تعرفي إنك تخطيتي.

وأكدت أن عدم الاكتراث هو أرقى درجات التعافي العاطفي، مضيفة: شعور التخطي من أحلى الحاجات اللي ممكن تحصلنا... الانتصار الحقيقي لما الشخص يبطل يأثر فيكي.

يذكر أن برنامج هي وبس يعرض أسبوعيا يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة 11 مساء على شاشة DMC، وتقدمه الإعلامية رضوى الشربيني.

البرنامج يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية واقعية، ويعد من أوائل البرامج الحوارية في مصر التي قامت بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الحلقات، بهدف تحليل المشكلات وإيجاد حلول أكثر فاعلية.