نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يطرح "اتك اتك" من ألحان مدين ضمن أغاني ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته بعنوان "اتك اتك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، في تعاون جديد يجمعه بالمُلحن المبدع مدين، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويًا في أغنية "حبيبنا".

الأغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، الذي يواصل تقديم ألحان تحمل بصمته المميزة وتمزج بين الحداثة والطابع الشرقي، فيما جاء التوزيع الموسيقي لـ أحمد طارق يحيى، وفلسطيني، والهندسة الصوتية من خلال الميكس لـ هاني محروس والماستر لـ مازن مراد.

منذ طرحها، لاقت "اتك اتك" تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بأداء أحمد سعد، إلى جانب اللحن العصري الذي وقّعه مدين.

يُذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين النجمين، إذ حققت أغنيتهما السابقة "حبيبنا" نجاحًا مدويًا وتصدرت قوائم الأكثر استماعًا، ما جعل الجمهور ينتظر جديدهما بشغف.