نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أحدث ظهور.. مي سليم تخطف الأنظار بفستان تايجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة مي سليم قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، في أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية.

أحدث ظهور لـ مي سليم

وظهرت مي سليم، بإطلاله صيفية لافتة مرتدية فستان طويل مجسم باللون البني بنقشة التايجر، ووضعت مكياج يناسب بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البني الناعم.

أحدث ظهور لـ مي سليم

ومن ناحية اخري، شاركت مي سليم مسرحية "المجانين" للنجم محمد هنيدي، والتي عرضتها ضمن فعاليات موسم الرياض، كما شاركت في موسم رمضان 2025 من خلال المسلسل الإذاعي "هايدي ونوفل"، عبر الراديو 9090، وشاركها بطولته محمد نشأت، وإيناس عز الدين، وايضا طرحت مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية "إتعلقت بيه"، من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

آخر أعمال مي سليم

وكان آخر أعمال مي سليم هي أغنية أخينا، والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، تقول كلماتها: كان مستوي الطموحات عالى.. والدنيا حلوة ووردية.. قال إني من النوع الغالي.. قال إنه دايب فى عنيا.. وفضل يقول اشعار وكلام.. وأنا في الحاجات ده بدوب يا سلام.. ويدوب بخطي معاه لقدام.. التلج ساح وقلب مايا

وأيضا شاركت في فيلم «بنقدر ظروفك»، بطولة النجم أحمد الفيشاوي، ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش «حسن» وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.