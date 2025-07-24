نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادية السبع.. وجه إذاعي وموهبة مسرحية لمعت في درب المهابيل ورحلت بصمت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمرّ اليوم ذكرى رحيل الفنانة نادية السبع، إحدى الوجوه المميزة التي أثرت الدراما المصرية بصوتها في الإذاعة، وبأدائها المتزن على خشبة المسرح وشاشة السينما والتلفزيون، ورغم أن اسمها لم يكن دائمًا في صدارة البطولات، فإن حضورها الفني ظل حاضرًا في ذاكرة المشاهدين، وخاصة من خلال أدوارها الثانوية المؤثرة التي أضافت الكثير لأي عمل شاركت فيه.

نشأتها وبداياتها الفنية

وُلدت نادية السبع في 17 سبتمبر عام 1929 بالقاهرة، وبدأت حياتها العملية في الصحافة والإذاعة قبل أن تتجه إلى دراسة التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وعلى الرغم من أنها لم تُكمل الدراسة لتحصل على البكالوريوس، إلا أن هذه المرحلة كانت كفيلة بفتح أبواب الإبداع أمامها، حيث خطت خطواتها الأولى في عالم المسرح والإذاعة لتشق لنفسها طريقًا خاصًا في عالم الفن.

موهبة متعددة الأبعاد

تميزت نادية السبع بصوت إذاعي قوي وحضور مسرحي محبب، وامتلكت القدرة على تقديم أدوار الأم والمربية والجارة الطيبة ببساطة وصدق جعلها محبوبة لدى الجماهير، لم تعتمد على البطولة المطلقة، بل كان لها دور البطولة الصامتة التي تخطف الأنظار رغم صغر المساحة.

أبرز أعمالها في السينما

دخلت عالم السينما من خلال فيلم "طاقية الإخفاء" عام 1944، لتبدأ مسيرة فنية ثرية امتدت لعقود، شاركت خلالها في عشرات الأفلام، من أبرزها: درب المهابيل، لحن الخلود، خالي شغل، كيلو 99، الأونطجية، حادثة شرف، أنا العدالة، ذو الوجهين، الأفوكاتو مديحة، المصري أفندي، البيت الملعون، رجل في عيون امرأة

تميزت نادية في تلك الأعمال بأداء طبيعي، جعلها قريبة من قلوب المشاهدين رغم أنها لم تتصدر أفيشات الأعمال.

إسهاماتها في التلفزيون والإذاعة

في عالم الإذاعة، برزت نادية السبع كمؤدية متمكنة في عدة مسلسلات إذاعية، منها: من أجل ولدي، ابن مين؟، وتبقى الحقيقة، هجرة النور

أما في التلفزيون، فكانت لها بصمات واضحة في أعمال مثل: عيلة الدوغري، زائر الليل، القاهرة والناس، طيور بلا أجنحة، حدود الله، الأم المثالية، مسافرون، جراح عميقة.

ساهمت تلك الأعمال في ترسيخ صورتها لدى الجمهور كممثلة صاحبة أداء صادق ومؤثر.

عشق المسرح في قلب نادية السبع

لم تكن الشاشة وحدها ملعبها، فقد كان للمسرح نصيب كبير من حياتها الفنية، فشاركت في عدد من المسرحيات الهامة مثل: نائبة النساء، صنغ حريم، ست البنات، أيام زمان، الأميرة تنتظر، بلدتنا

ورغم أن حضورها المسرحي لم يأخذ التقدير الكافي إعلاميًا، إلا أنه كان محل إشادة النقاد والجمهور.

مكانتها في تاريخ الفن المصري

تُعتبر نادية السبع من رموز "الجيل الثاني" الذي تخرج من المعهد المسرحي، وكانت معاصرة لوجوه شهيرة مثل سناء جميل ونعيمة وصفي وعايدة كامل.

وعلى الرغم من أنها لم تنل حظًا كبيرًا من الأضواء، فإنها تركت بصمة مميزة بفنها الهادئ وشخصيتها الرزينة.

وفاتها ورحيلها الصامت

رحلت نادية السبع عن عالمنا في 24 يوليو عام 1990 (وفي روايات أخرى عام 1992)، عن عمر ناهز 60 عامًا، دون ضجة إعلامية أو تكريم يليق بتاريخها لكنها بقيت حاضرة في الذاكرة من خلال أعمالها التي ما زالت تُعرض على الشاشات وتُستعاد كلما أراد الجمهور استرجاع زمن الفن الجميل.

