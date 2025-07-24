قصور الثقافة تطلق فعاليات المسرح المتنقل بقرية زاوية سالم بالبحيرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية، بقرية زاوية سالم التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك عبر المسرح المتنقل، ضمن أنشطة الهيئة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الوعي والمعرفة في القرى الأكثر احتياجا.

الورش الفنية

انطلقت فعاليات اليوم الأول مع عدد من الورشة الفنية شهدتها مدرسة الشهيد محمد منسي الابتدائية، منها ورشة تعليم التلوين تدريب الفنان أحمد مهران، ورشة الطباعة بالاستنسل أشرف عليها الفنان هاني البغدادي، إلى جانب ورشة تصميم أشكال فنية للأطفال باستخدام الفوم جليتر نفذتها الفنانة شيرين صلاح.

ورش حرفية

كما تضمنت الأنشطة ورشا حرفية لتعليم أساسيات الكروشيه تدريب عزة قبيصي، وورشة تصميم إكسسوارات وحقائب وميداليات بالخرز مع المدربة نعيمة فوزي.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة رسم على الوجه للأطفال للفنان وائل الجيار، وفقرة اكتشاف مواهب، بالإضافة إلى لقاء تثقيفي حول رموز محافظة البحيرة، من بينهم العالم الدكتور أحمد زويل، والفنانين محمود الجندي، عبد العزيز مخيون، ومحمود الحسيني، تم خلاله استعراض مسيرتهم المهنية.

عرض فني لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية

واختتم اليوم الأول بعرض فني لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد عبد الله، تغنت خلاله بباقة من الأغاني الطربية والوطنية تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، وسط تفاعل وإقبال جماهيري كبير من أهالي القرية.

تنفذ فعاليات القافلة من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، وبالتنسيق مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومن المقرر أن تستمر القافلة لمدة يومين، تقدم خلالهما باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة لأهالي القرية.