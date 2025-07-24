الاحتفاء بفرقة العريش للفنون الشعبية المشاركة بمهرجان جرش الـ39

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إطار المشاركة المصرية في الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية، تستعد فرقة العريش للفنون الشعبية لتقديم عروضها في الساحة الرئيسية بمدينة جرش في التاسعة مساء اليوم؛ حيث تشدو بروائع الفلكلور السيناوي، لتضفي بعدا جديدا من التنوع والإثراء على المشهد الثقافي العربي في المهرجان.

مهرجان جرش للثقافة والفنون

تأتي المشاركة ضمن وفد رسمي مصري رفيع المستوى، يترأسه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الذي شهد حفل افتتاح المهرجان، مؤكدا أن مهرجان جرش يمثل نموذجا ملهما للتلاقي الثقافي بين الشعوب، ويعكس عمق الشراكة الثقافية بين مصر والأردن، ويبرز دور الثقافة كجسر للتواصل الإنساني والحضاري.

وتشارك وزارة الثقافة بفرقة العريش للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والتي تمثل ملامح التراث المصري السيناوي، وتعكس تنوع الهوية الثقافية المصرية وثراءها.

وبمناسبة المهرجان استضافت قناة رؤيا الأردنية الفرقة، وتناول اللقاء التلفزيوني الحديث عن دور وزارة الثقافة في دعم الفنون التراثية، وعن جهود الهيئة في صون الفلكلور، إلى جانب استعراض ملامح الهوية الثقافية التي تجسدها فرقة العريش، وبرنامجها الفني المقرر تقديمه خلال المهرجان.

وأشارت إيمان حمدي، مدير عام المهرجانات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى أن هذه الاستضافة تعكس التقدير الأردني للفن المصري والفلكلور السيناوي، مؤكدة أن الفرقة تمثل رسالة سلام ومحبة من أرض الفيروز إلى العالم، وتبرز التنوع الثقافي المصري في محفل عربي يحتفي بالإبداع والهوية.

نبذة عن فرقة العريش للفنون الشعبية

وتأسست فرقة العريش للفنون الشعبية عام 1975، وقدمت على مدار تاريخها باقة من الاستعراضات المستوحاة من التراث السيناوي، مثل: السامر، المهباش، الدحية، الدبكة، والفرح العريشي، مجسدة عادات وتقاليد أهالي سيناء.

وشاركت الفرقة في كثير من الفعاليات الفنية، منها: مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، مهرجان أسوان للثقافة والفنون، مؤتمر الشباب، ومؤتمر المناخ، إلى جانب مشاركاتها الدولية في دول عربية وأجنبية مثل الجزائر، اليونان، زيمبابوي، وتركيا، وغيرها.