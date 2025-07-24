مواهب شمال سيناء تبدع في ملتقى فنون البادية التاسع ببيت ثقافة قاطية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تتواصل فعاليات ملتقى فنون البادية التاسع، الذي تستضيفه قرية قاطية بمحافظة شمال سيناء، ويقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم أبناء المحافظات الحدودية.

واستقبل بيت ثقافة قاطية، وفد القافلة الثقافية بحضور لفيف من شيوخ وعواقل وأطفال القرية، ورواد البيت الثقافي، وذلك لاستكمال الورش الفنية والثقافية وتنمية ورعاية المواهب في مختلف المجالات.

إقامة معرض فني للفنان التشكيلي

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث إقامة معرض فني للفنان التشكيلي عادل بنيامين، ضم مجموعة من اللوحات المستوحاة من التراث السيناوي وأخرى ذات طابع وطني، إلى جانب معرض للحرف التراثية الخاصة بالبادية، ومعرض للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

أهم المعالم السياحية بشمال سيناء

كما شهد اليوم لقاء تثقيفيا بعنوان "أهم المعالم السياحية بشمال سيناء" تحدثت خلاله د. سماح سويلم، من مديرية التربية والتعليم، عن أبرز المقاصد السياحية بالمحافظة وما تتمتع به من طقس نقي وجمال طبيعي.

ورشة الحكي حول الموروثات البدوية الأصيلة وأشهر الألعاب الشعبية

وأقيمت ورشة الحكي حول الموروثات البدوية الأصيلة وأشهر الألعاب الشعبية التي يتميز بها المجتمع السيناوي، وقدمتها عايدة محمد، إلى جانب فقرة شعرية شارك فيها عدد من الأطفال الموهوبين، وورشة تطريز للزي السيناوي قدمتها خضرة شبانة، وورشة لصناعة العرائس نفذها الفنان محمد عبد المنعم.

وفي السياق ذاته، تواصلت الورش الفنية والحرفية لأطفال القرية، منها ورشة لتعليم الرسم والطباعة أشرفت عليها الفنانة سحر أحمد، وورشة تصميم جدارية للفنان أشرف عبد الرحيم، بالإضافة إلى ورشة لتعليم فن الكاريكاتير بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، نفذها الفنان أسامة أبو صبا.

كما استمرت ورشة اكتشاف المواهب في مجالات الرسم، التمثيل، الغناء، الشعر، والأداء الحركي، واختتمت الفعاليات بفقرة فنية واستعراضية متنوعة قدمتها مواهب قصر ثقافة العريش بقيادة الفنان مدحت نجيب.

شهد الفعاليات د. بدوي مبروك، مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، وبحضور الفنانة إيناس سمير، مدير قصر ثقافة العريش.

ويُقام الملتقى من خلال الإدارة العامة لثقافة القرية، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

ورش ثقافية وفنية

ويتضمن الملتقى لقاءات تثقيفية حول تاريخ البادية والمعالم السياحية ودور المرأة السيناوية في التنمية، إلى جانب عروض فنية، وأمسيات شعرية، وورش للمشغولات اليدوية والحرفية، وورش حكي تفاعلية.

وتختتم الفعاليات اليوم حيث يشهد حفل الختام معرضا فنيا لنتاج الورش الفنية والحرفية، إلى جانب تكريم عدد من رموز القبائل البدوية بمنحهم درع الهيئة وشهادات تقدير.