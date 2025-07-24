"لعنة زيكار" غدا على السامر ضمن المهرجان القومي للمسرح

القاهرة - محمد ابراهيم -

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، غدا الجمعة، ثاني عروضها بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة.

عرض لعنة زيكار

ويستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في السابعة مساء، العرض المسرحي "لعنة زيكار" لفرقة نادي مسرح كفر الشيخ، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، وتدور أحداثه داخل قرية يحظر حاكمها الحب، وذلك في إطار فانتازي يحمل أبعادا إنسانية، ويستمر عرضه بالمجان حتى بعد غد السبت.

جوائز لعنة زيكار

العرض تم ترشيحه للمهرجان بعد الفوز بـ7 جوائز في المهرجان الختامي لنوادي المسرح، وهي: أفضل عرض، المركز الأول في الإخراج والديكور والألحان، المركز الثاني في التأليف والملابس، بالإضافة إلى المركز الأول في التمثيل (رجال)، وعدد من الجوائز الخاصة.

ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير.

وتشهد الدورة الحالية المهرجان مشاركة 35 عرضا مسرحيا، ضمن المسابقة الرسمية، إلى جانب ثلاثة عروض خارج المنافسة، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.