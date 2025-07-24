محمد ممدوح: اتلقبت بـ "تايسون" عشان نفسي قصير.. والتمثيل هو اللي علمني أعبر عن نفسي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد ممدوح عن السبب الحقيقي وراء إطلاق لقب "تايسون" عليه، مشيرًا إلى أنه اكتسب هذا اللقب من خلال ممارسته لرياضة الملاكمة وأن هذا الأمر لا علاقة له بالقوة الجسدية كما يعتقد البعض، بل بسبب معاناته من مشكلة في التنفس.

تصريحات محمد ممدوح

وقال ممدوح، خلال استضافته في برنامج "فضفضت أوي" مع المخرج معتز التوني: "الملاكمة خدت جزء صغير من وقتي، مش تايسون عشان قوي زي تايسون، عشان نفسي قصير زي بيج تايسون. أنا عندي مشكلة في نفسي، بيج تايسون نفسه قصير جدًا، بس هو عايز يخلص وهو كسبان، وأنا عايز أخلص عشان زهقان وعرقان. إيه الرياضة المنيلة؟ خرجوني من هنا".

وأضاف أنه ورث عن والده سمة حب التجربة وخوض الأمور حتى نهايتها، موضحًا: "أنا في حاجة واخدها من أبويا كده، إن لما تحب تجرب حاجة تجرب كل قوانينها، استمتع، شوف عاوز تقعد للآخر، حبيت أكمل، محبتش أمشي. أنا حبيت، بس لما دخلت في التمثيل حبيت أكتر".

وتطرق محمد ممدوح إلى كواليس دخولها مجال التمثيل، حيث التحق بهذا المجال عن طريق الصدفة، قائلًا: "كنت رايح لواحد صاحبي، اسمه محمد خالد، أستاذ تمثيل ومعد موسيقي، وكنت في تانية ثانوي، في إجازة نص السنة، كنت متخرشم، حاجبي مفتوح، كان عندي ماتش، وكسبته، بس العيال اتلموا عليا وضربوني بعد الماتش، محمد خالد قالي تعالى المسرح، فدخلت وانبهرت".

وأكمل حديثه عن اللحظة التي غيّرت مجرى حياته، معلقًا: "شوفت مشهد بيتعرض عن القضية الفلسطينية، الكلام أثر فيا جدًا، دمعت وقشعرت. لقيت نفسي بقول طب ما أجرب التمثيل".

وأشار إلى أن التجربة سرعان ما تحوّلت لشغف، قائلًا: "بعد كده حبيت الشباب أوي، محمد خالد قال يلا نعمل فرقة، وبدأنا نذاكر ونقرأ كتب عن التمثيل أو روايات أو مسرح".

واختتم ممدوح تصريحاته قائلًا: "اكتشفت إني مبعرفش أعبر عن نفسي، والتمثيل هو اللي بيخليني أعبّر عن نفسي".