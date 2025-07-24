نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر الخطيب ينضم لفريق عمل مسرحية "حب من طرف حامد" بطولة ميدو عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنضم الممثل الشاب تامر الخطيب إلى فريق عمل مسرحية "حب من طرف حامد" والتي من المقرر عرضها بداية أغسطس المقبل على مسرح السامر.

تفاصيل العرض المسرحي “حب من طرف حامد”

يقام العرض المسرحي “حب من طرف حامد” تحت رعاية معالي وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشارك تامر الخطيب للمرة الثانية في عمل من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان أحمد الشافعي وكانت مشاركته الأولى في مسرحية نوستالجيا 90/80من إخراج الفنان تامر عبدالمنعم.

تصريحات تامر الخطيب

ومن جانبه أعرب تامر الخطيب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في عمل يضم كوكبة من النجوم ميدو عادل وخالد محروس ومن إخراج سهى العزبي.

وقال "الخطيب" في بيان صحفي له: “لأول مرة أشارك مع نجم كبير مثل ميدو عادل وعشرة العمر الفنان خالد محروس وأتمنى أن دوري يحوز على إعجاب الجمهور”.

أبطال مسرحية “حب من طرف حامد”

مسرحية حب من طرف حامد تأليف محمد جمال، بطولة ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز الدين، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، أدهم صفوت، ديكورات مهندس محمد جابر، ملابس رنا عبدالمجيد، والمسرحية من إخراج سهى العزبي وإنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.