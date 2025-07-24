بسمة وهبة تحذر من سهر الفتيات في الساحل: "أين الآباء؟"

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أحمد جودة - القاهرة - أثارت الإعلامية بسمة وهبة جدلًا واسعًا خلال حديثها عن سهر الشباب والفتيات في الساحل الشمالي حتى ساعات دوت الخليج، ووجهت رسالة قوية للأهالي حول ضرورة مراقبة الأبناء والاهتمام بقيم الأسرة والمجتمع.

تصريحات بسمة وهبة



وخلال نقاش طريف دار بينها وبين ابنتها خديجة على الهواء حول "السهر الليلي"، مازحتها بسمة برفع "الشبشب"، قبل أن تنتقل للحديث بجدية عن انتشار مفهوم "الكيرفيو" بين جيل الشباب، قائلة: "الأبناء والبنات بيسهروا من الليل حتى الصباح... أنا حزينة من ده، وعتابي مش على الأولاد، لكن على الآباء... حضرتك نايم في البيت وابنك أو بنتك بره، إيه المبرر؟!"



وأضافت وهبة: "إحنا عاداتنا وتقاليدنا مش كده، وبنتي عمرها ما طلبت تسهر للصبح أو دوت الخليج، لأني بربيها على القيم وأسألها كل يوم: علاقتك بربنا عاملة إزاي؟... الحياة بتبدأ من عند ربنا سبحانه وتعالى."



ووجهت نداء مؤثر إلى الأسر المصرية: "يا جماعة، خافوا على بناتكم، السهر طول الليل مش رفاهية... حافظوا على ولادكم قبل ما تضيعوهم."