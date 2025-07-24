غدًا.. تامر حسني يحيي سهرة غنائية كبرى في العلمين الجديدة ويقدم أغاني "لينا ميعاد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم تامر حسني لإحياء سهرة غنائية ضخمة، يوم الجمعة المقبلة، على مسرح "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، وسط أجواء من الحماس والانتظار من جمهور الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يُشعل تامر المسرح بباقة من أبرز أعماله الغنائية، بالإضافة إلى تقديمه لأول مرة لايف مجموعة من أغاني ألبومه الجديد "لينا ميعاد"، والذي طرحه مؤخرًا وحقق به نجاحًا كبيرًا، حيث تصدّرت أغانيه قوائم الترند على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الاستماع المختلفة.

تفاصيل الألبوم

ويضم الألبوم 16 أغنية، استطاعت 13 منها تحقيق 36.9 مليون مشاهدة خلال أول 4 أيام فقط من طرحها، في حين تجاوزت أغنيتا "حبيبي تقلان" و*"حلال فيك"* 25 مليون مشاهدة خلال شهر واحد. أما ديو "ملكة جمال الكون" مع الفنان الشامي فكان المفاجأة الكبرى بتحقيقه 87 مليون مشاهدة بمفرده خلال شهر، في رقم غير مسبوق بين أغاني الألبوم.

هذا النجاح الكبير يرسّخ مكانة تامر حسني كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ويؤكد أن جمهوره لا يزال متعطشًا لكل جديد يقدمه.



قائمة أغاني ألبوم لينا ميعاد



الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.

آخر أعمال تامر حسني



ويعرض لتامر حسني حاليًا فيلم ريستارت بجميع دور العرض، وتدور الأحداث حول "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، ويحلم بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا، لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما، فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح، لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.