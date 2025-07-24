اليوم.. منة القيعي ويوسف حشيش في ضيافة منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار تحل الشاعرة منة عدلي القيعي وزوجها يوسف حشيش ضيفًا الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، في حلقة اليوم الخميس على قناة ON، وخلال اللقاء، يستعيد الثنائي ذكريات يوم زفافهما، وتصف منة الزفاف بأنه يوم لا يُنسى، لما شهده من لحظات سعادة.

تفاصيل اللقاء



كما تروي منة جانبًا من معاناتها الصحية، متذكرة تجربة صعبة مرّت بها بسبب مشكلات في التنفس بعد الإصابة بكورونا قبل عام تقريبًا، موضحة أنها كانت تخشى أن تعود لها تلك الأزمة في يوم زفافها.

كما يتحدث يوسف عن المواقف الكوميدية التي واجهته خلال رحلة البحث عن بيت الزوجية، بينما تكشف منة عن كواليس كتابة عدد من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا، بينها أغنية صاحبي يا صاحبي تتر مسلسل زي الشمس، وأنا من غيرك بتوه "من فيلم الهوى سلطان، مؤكدة أن بعض هذه الأعمال كانت موجّهة في الأساس ليوسف.