مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي

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أحمد جودة - القاهرة - يطلق مهرجان الغردقة خلال دورته الثالثة في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025 مسابقة جديدة تضاف إلى مسابقاته الثلاث للأفلام الطويلة والقصيرة ومشاريع الطلبة، المسابقة الجديدة للفيلم السياحي وتمنح جائزتها للفيلم الذي يدعم ويروج للسياحة في بلاده.

تصريحات الدكتور عاطف عبد اللطيف



وقع إختيار إدارة المهرجان علي الخبير السياحي الدكتور عاطف عبد اللطيف ليترأس لجنة التحكيم التي ستضم نخبة من السينمائيين العرب والأجانب.



وأكد عاطف عبد اللطيف على أهمية المسابقة في دعم والترويج للسياحة من خلال شاشة السينما، مشيرًا إلى أهمية صناعة الأفلام في إلقاء الضوء علي أهم المقاصد السياحية في العالم لافتًا إلي أن هناك دولا كثيرة نجحت في الإستفادة سينمائيًا وسياحيًا في نفس الوقت

مشددًا على أن مصر تتمتع بطبيعة سياحية وأثرية تضعها في مقدمة دول العالم كواحدة من أهم المقاصد التي يأتي إليها السياح طوال العام بفضل الطبيعة الخلابة والمناخ الساحر.



ولفت إلى أن السينما لغة عالمية لاتحتاج إلي شرح فالرسالة التي يحملها الفيلم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة تحقق الهدف المطلوب، موضحًا أن المسابقة مفتوحة أمام الأفلام الطويلة والقصيرة من إنتاج عامي 2024 و2025 من الأفلام العربية والأجنبية.



السيناريست محمد الباسوسي

ومن جانبه كشف السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أنه إلى جانب المسابقة تعقد في إطار فعاليات الدورة الثالثة ندوة حول العلاقة بين السياحة والسينما تكامل أم تنافر، يشارك فيها عدد كبير من صناع السينما في العالم العربي والأجانب وخبراء السياحة من ضيوف المهرجان.

وأشار إلى أهمية المسابقة في الترويج السياحي من خلال صناعة الأفلام خاصة وأن المهرجان يقام بواحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم وهي مدينة الغردقة لذلك يضع المهرجان اهتمامًا خاصًا بها لتحقق الأهداف المرجوة منها سواء في الترويج السياحي أو إنتاج أفلام تسهم في ذلك خلال الفترة المقبلة

موضحًا أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح حتي نهاية شهر أغسطس المقبل عبر الرابط التالي.

عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة ونقابة المهن السينمائية والإتحاد العام للفنانين العرب، وتعقد دورته الثالثة في الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر 2025 ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة ومسابقة للفيلم السياحي كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.