حكيم يفتتح صيف 2025 بأغنية "يا رب فرحني" بتوقيع روتانا (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت مجموعة روتانا للموسيقى، اليوم الأربعاء، أغنية "يا رب فرحني" للنجم حكيم، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وتصدرت الأغنية، تريند موقع التواصل الاجتماعي" إكس" بعد طرحها بساعتين، ولاقت تفاعلًا كبيرًا مع الجمهور.

تفاصيل أغنية “يا رب فرحني”

أغنية "يا رب فرحني" من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان وتوزيع حريقة، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

كلمات أغنية “يا رب فرحني” لحكيم

قايدة نار ليه قلوبكوا مني

ومركزين جامد معايا

ونفسكوا في اتوبيس يشيلني

وتنزلوا بتتر النهاية

هو أنا معلم عليكم

موت كده وكاسر عينيكم

ما تشيلوني من دماغكم

حلوا عني وعن سمايا

يا رب فرحني فرحة تنقطهم

اللي كارهني واللي عقدتهم

واللي مش سالكة ليا نيتهم

وليّا الخير ما يتمنوش

بطلوا واء واءه جيبناها الشقى

ابعدوا عنّا عينكوا الضيقة

بطلوا واء واءه وكفّاية بحلقة

علشان سالكين ماشية ومرزقة

مش ذنبي إن أنا عامل بالو

ومنكوا أنا واخد الصيت كله

وماشية ميّة فل معايا وكل ما بزيد بتقلوا

حبّوا لنا الخير وافرحوا لينا

بطلوا ترموا بلاكوا علينا

مش كل ما تمشي لنا سفينة

عايزين تشوفوها غرقانة

بطّلوا واء واءه جيبناها بالشقى

ابعدوا عنا عينكوا الضيقة

يارب ما توطي ليا يوم كفة

تخلي أعدائي فيا تتشفى

واللي نفسه يشوفني بتكفي

اللي في باله ماتنولهوش

بطلوا واء واءه جيبناها بالشقي

ابعدوا عنا عينكوا الضيقة

بطّلوا واء واءه وكفاية بحلقة

علشان سالكين ماشية ومرزقة

مش ذنبي إن أنا عامل بالو

ومنكوا أنا واخد الصّيت كله

وماشية مية فل معايا وكل ما بزيد بتقلوا

حبّوا لنا الخير وافرحوا لينا

بطلوا ترموا بلاكوا علينا

مش كلّ ما تمشي لنا سفينة

عايزين تشوفوها غرقانة

بطلوا واء واءه جبنها بالشقى

ابعدوا عنا عينكوا الضيقة