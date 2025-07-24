نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. فرقة "حالة" تقدم إيقاعات الدمج المجتمعي في قبة الغوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار حرصه على دعم الفنون كقوة دافعة للتنمية الثقافية والاجتماعية، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية أمسية موسيقية مميزة لفرقة "حالة"، وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 24 يوليو، بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر الغورية.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم التنوع والاندماج من خلال الفنون.

تجربة فنية فريدة تحتفي بالدمج والإنسانية

تُعد فرقة "حالة" واحدة من التجارب الفنية الملهمة في مصر، حيث تتبنى منهجًا دمجيًا يُشرك الأطفال من ذوي القدرات الخاصة إلى جانب أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في أداء جماعي على آلة الطبلة.

وبهذا الدمج الفريد، يتحول العرض من كونه مجرد أداء موسيقي إلى رسالة إنسانية تؤكد أن الإبداع لا يعرف حدودًا.

رؤية فنية يقودها أحمد راغب

يشرف على تدريب الفرقة الفنان أحمد راغب، الذي استطاع تطوير مقاربة تربط بين الإيقاعات الشعبية كأداة للتعبير الفني وبين مفاهيم التمكين والتكامل المجتمعي.

وتقوم رؤيته على جعل الموسيقى وسيلة للتواصل وبناء الجسور بين الفئات المختلفة في المجتمع، مستفيدًا من الطابع التشاركي والإيقاعي لآلة الطبلة في خلق لحظة فنية فريدة.

الثقافة كجسر للتنمية والتنوع

وتندرج هذه الأمسية ضمن رؤية صندوق التنمية الثقافية الساعية إلى توفير منصات تعبيرية تتيح للمواهب الشابة والتجارب الفنية ذات الطابع الاجتماعي الظهور والانتشار.

ويؤمن الصندوق بدور الثقافة في إرساء قيم الانتماء، والعدالة الثقافية، وقبول الآخر، عبر دعم المبادرات التي تجمع بين الإبداع الفني والمسؤولية المجتمعية.

