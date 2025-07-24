نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلكلور القناة يزين ليالي "صيف بلدنا" بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، استمرارا لفعاليات مهرجان "صيف بلدنا 5" الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

فرقة بورسعيد للفنون الشعبية

بدأت الفرقة عروضها بلوحات بصرية عكست روح التراث الشعبي لمنطقة القناة، بمصاحبة نغمات السمسمية، منها يا طير يا رمادي، يا حلو رق وكلمني، تعالي جنبي، والنبي يا غزال.

وتواصلت الفعاليات مع رقصات مستلهمة من البيئة البحرية بقيادة الفنان محمد أبو صالح، من أبرزها: إحنا البحرية، هيلا هيلا، محلاك يا سمك، وغيرها من التابلوهات التي أبرزت خفة ومهارة الراقصين.

واختتم اليوم بتقديم الفرقة لتابلوه آه "يا لالالي" وسط تفاعل كبير من الحضور.

مهرجان "صيف بلدنا 5"

مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة الإسكندرية، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني.

ويستمر المهرجان حتى 27 أغسطس المقبل، مقدما عروضا مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والإنشاد الديني التابعة للهيئة، وتتواصل فعالياته غدا الخميس مع حفل فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني.