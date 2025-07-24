"اليد السوداء" لفرقة بورسعيد يجسد وقائع المقاومة الشعبية ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدمت فرقة بورسعيد النوعية المسرحية الليلة الثانية من عرض "اليد السوداء"، على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثامنة عشرة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد، وتدور أحداثه في إطار ملحمي خلال فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، لتسليط الضوء على دور المقاومة الشعبية، والتأكيد على قدرة الإنسان على الدفاع عن أرضه وحريته.

لجنة التحكيم

شهد العرض حضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان، ولجنة التحكيم: الفنان رياض الخولي رئيس اللجنة، والدكتور عاطف عوض، والموسيقار د. وليد الشهاوي، والفنان ياسر صادق، والدكتور حاتم حافظ، والدكتور محمود سامي، والفنانة منال سلامة.

كشف المخرج بيشوي عماد عن تفاصيل العرض المسرحي، موضحا أن أحداثه تعود إلى عام 1924 إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، وتتناول واقعة اغتيال "السير لي ستاك"، سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام، على يد جماعة "اليد السوداء"، الأمر الذي يدفع حكمدار القاهرة توماس راسل إلى مطاردتهم والوصول إليهم لإعدامهم بسبب خيانة أحد الأعضاء.

وثمّن "عماد" تصعيد العرض إلى المهرجان القومي بعد حصوله على عدة جوائز في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد مجهود كبير وتدريبات مكثفة من جميع المشاركين في العمل.

وعن الديكور، أوضح أنه يعكس روح الشارع المصري من خلال تصميم بيوت الحارة والمقاهي ومكتب التحقيقات، وتم تنفيذ القطع بشكل يسهل تحريكه وبما يتناسب مع تطور الأحداث والمشاهد المختلفة.

من ناحيته، أشار الفنان أحمد سعد أنه جسد دور "عبد الحميد عنايت"، قائد جماعة "اليد السوداء" المقاومة للاحتلال البريطاني، والتي نفذت عملية الاغتيال، مشيرا إلى أن العرض يحمل بعدا وطنيا ويمس مشاعر الجمهور، لما يحمله من إسقاطات على القضايا الحالية.

وأضاف أن تصعيد العرض إلى المهرجان القومي تطلب الجدية وجهدا مضاعفا، والتزاما أكبر في التدريبات، مؤكدا أن فريق العمل وضع هذا الهدف نصب عينيه منذ البداية من أجل تحقيقه.

وأوضح الفنان محمد كامل أنه جسد شخصية "شفيق منصور"، أحد أفراد المقاومة، والمعروف عنه بالتدين. مضيفا أن دورة المهرجان هذا العام مميزة من خلال الورش التي أقيمت بالمحافظات، متمنيا استمرارها في كل دورة قادمة.

وقال الفنان عبد الرحمن يسري: أؤدي دور "توماس راسل"، حكمدار القاهرة، الذي يتولى رحلة البحث عن أفراد "اليد السوداء"، واصفا العمل بأنه ملحمة وطنية تتناول مفاهيم المقاومة والحرية والانتماء للوطن.

وأشار الفنان مينا سمير عزمي أنه يؤدي دور "صالح الويشي"، أحد أعضاء الجماعة، موضحا أنه يختلف عن بقية رفاقه لكونه ليس من المثقفين، وظل يعاني بعد تهجيره من منزله على يد قوات الاحتلال.

هذا وحظي العرض المسرحي بإشادة من الجمهور والمهتمين بالحركة المسرحية، الذين عبروا عن إعجابهم بمستوى الأداء والطرح العميق الذي يقدمه العمل، وأكد خالد توفيق أن العرض يعالج قضية وقعت في عشرينيات القرن الماضي لكنها لا تزال حاضرة، حيث يتواصل الصراع بين قوى الاحتلال والمقاومة الوطنية، وأشار إلى أن الاستعمار في العصر الحالي لم يعد بالسلاح، بل أصبح حربا على القيم والمعتقدات والأعراف.

وعن العرض قال: شاهدته أكثر من مرة خلال عرضه بمهرجان فرق الأقاليم، واستمتعت برؤيته، ولاحظت مدى الجهد والتفاني الذي بذله فريق العمل من أجل الوصول إلى المهرجان القومي.

كما أشار أحمد إبراهيم إلى أنه تابع العرض أكثر من مرة، ولاحظ في كل مرة تطورا ملحوظا في الأداء، سواء على مستوى النص أو الإخراج، لافتا إلى أن المخرج منح الممثلين مساحة للتعبير عن مشاعرهم بما يتناسب مع كل مشهد.

صناع العرض المسرحي اليد السوداء

"اليد السوداء" تمثيل: أحمد آدم، حسني عكري، عبد الرحمن يسري، ياسمينا الزيات، أحمد سعد، مينا سمير، محمد كامل، يحيى النبوي، أبانوب عادل، سوسنة عماد، مريم عبد المنعم، جايدا الجباس، محمد مجاهد، أحمد معطي، أحمد شحاتة، محمد هريسة، أحمد السعيد، محمد قناوى، أمينة العربي، ريم البنداري، إياد إبراهيم، ولاء وحيد، عبد الرحمن خالد، كلارا مينا، يوسف عادل، محمد الكسار، عبد الله الدربكي، عبد الرحمن بركات، مروان العربي، محمد عمرو، طارق حلاوة، هند يسري، منة هاني، محمد شيخون، يوسف زهران، محمد ملوك، سلمى يسري، والطفل مازن عبد الملك.

ديكور محمد علي، تنفيذ ديكور مجدي نجم، إضاءة شادي عزت، ملابس وماكياج يوستينا نعيم، إعداد موسيقي محمد هريسة، تصميم استعراضات كريم مصطفى، وبمشاركة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد أبو صالح، مساعد مخرج محمد الكسار، عبد الرحمن خلاف، كيرلس ناجي، ومحمد رخا، ومخرج منفذ مينا سمير.

أبرز الحاضرين

وحضر العرض سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الناقد محمد الروبي، الفنانة وفاء الحكيم، المخرج شاذلي فرح، والفنان محمد حجاج مدير الفنون الشعبية بالهيئة سابقا.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتم ترشيحه للمهرجان عقب حصوله على 7 جوائز بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بستة عروض مسرحية في دورة المهرجان هذا العام تعرض على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.

العرض المسرحي "لعنة زيكار"



وتتواصل عروض الهيئة في المهرجان يوم الجمعة المقبل مع العرض المسرحي "لعنة زيكار" لفرقة نادي مسرح كفر الشيخ، تأليف وإخراج إبراهيم الفقي، ويعرض في السابعة مساء على مسرح السامر.