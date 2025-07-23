نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة: "لو حصل معايا موقف الساحل الشمالي مرة تانية هكرر نفس التصرف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفنان علامة دفاعه عن نفسه عقب قرار منعه من الغناء، مؤكدًا تمسكه بموقفه، وعدم شعوره بالندم إزاء ما حدث في حفله الغنائي الأخير بالساحل الشمالي.



وتابع راغب علامة خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلًا: "بوسة الفنان مش جريمة، ولو رجع بيا الوقت هتصرف نفس التصرف، أنا زعلان لأني بحب مصطفى كامل، ولو حصل الموقف في حفلة تانية هتصرف بنفس الطريقة، مش هضرب حد".



وأضاف: "أنا أطالب النقابة بحمايتي، وبالاتفاق مع الجهة المنظمة بمنع أي حد من الصعود على المسرح. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ونحن نحترم جمهورنا ومسرحنا، ومفيش حاجة دون الأخلاق، وأجدد التأكيد على أن النقابة دورها تحمي الفنان، وليست ضده".



وتساءل علامة باستنكار: "أنا إيه الجريمة اللي ارتكبتها؟ قرار منع الغناء ده قرار إعدام؟ أنا بحب مصطفى كامل جدًا، يمكن فيه خلاف في وجهات النظر، وسألته: لما الفنان يعمل غلط، قولي الغلط بتاعه إيه؟ إنه كان لطيف مع الناس وبيتعامل معاهم بمحبة؟ المفروض النقابة تحميني أنا".



واختتم راغب علامة حديثه قائلًا: "البنت اللي اتصورت معايا وبَاستني كانت ورا الكواليس، فين الجريمة؟ دي مصر.. هوليود الشرق!".