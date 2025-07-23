راغب علامة عن موقف أحمد فتوح: 'عاوزه يروح معايا النقابة'

القاهرة - محمد ابراهيم - علّق الفنان راغب علامة على أزمة تواجد أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، في حفله بالساحل وما تبع ذلك من ردة فعل من قبل جماهير الأبيض ومجلس إدارته من عقوبات صدرت بحق اللاعب، بالتزامن مع أزمة خلفها الحفل من قرارات صادرة بحق راغب علامة نفسه من استدعاء من قبل نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معه، تمثلت في قبلات بعض الفتيات له على المنصة أثناء الحفل.



وقال راغب علامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، حول أزمة أحمد فتوح، مازحًا: "أنا الراجل ده بحبه.. وأنا عايز أقابله، ياريت يجي معايا النقابة".



وأردف قائلًا: "والله أنا عايز فتوح يروح معايا النقابة"، مضيفًا "بالنسبة لي ما حدث عبارة عن سوء تفاهم وانتهى رغم إني زعلان".