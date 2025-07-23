راغب علامة: 'دوري مش أكون شرطي على المسرح وأقول ده يطلع أو دي تنزل'

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية أن تصرف راغب علامة في حفله الأخير كان مشين للغاية، وتصريح الأخير بحزنه الشديد من القرار الذي حدث معه، وهو في إنتظار حضوره لمقر النقابة لكي يتفهم منه الحقيقة.



وتابع مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "لن تقبل أي دولة عربية فعل راغب علامة بحفله الأخير، سواء حدث برغبته أو دون رغبته، والنقابة لن تفتري أو تتجاوز معه بل كان القرار صائب، ولن أقبل بأي شخص يزايد عليَ أو على نقابة المهن الموسيقية".

ورد راغب علامة على حديث مصطفى كامل، بأن دور النقابة تحميه ولن تأذيه وما حدث أي شئ خطأ من قبل منظمي الحفل يجب أن النقابة تخاطب جهة التنظيم فهو ليس دوره أن ينظم الحفلة، معقبًا: "مش دوري أكون شرطي على المسرح واقول أنزل أو متطلعش".