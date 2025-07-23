راغب علامة: منعني من الغناء في مصر بمثابة إعدام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المطرب راغب علامة، عن مكالمته مع مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، موضحًا أنه كنقيب وصديقًا كان من المفترض عليه أن يتحدث معه في البداية، معقبًا:"قولتله البنت باستني بوسة بريئة وعفوية لا هي قبلة حميمية ولا على المسرح وكانت في الكواليس".



وتابع راغب علامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، علاقتي بمصر كبيرة ومنعني من الغناء بمثابة إعدام، ولو قومت بضرب الفتاة أو ابعدتها عني سيكون هجوم كبير ضدي مثلما حدث مع المطرب عمرو دياب، وأنا فنان أقابل المحبة بالمحبة ومن حق أي شخص من الجمهور أن يحضنني على المسرح، ولو طُلب مني ألا أحضن أحد أو لا يقبلني فلن أفعل ذلك".

وأردف راغب علامة: "مقدرش أقول لحد بلاش تبوسني أو تحضني مينفعش أقول كده.. ده جمهوري اللي بنيته من سنوات، ولو حد طلب مني معملش كده هرفض طبعًا".